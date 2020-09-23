澳駐美大使：已準備承擔「抵抗中國」經濟代價

環球網引述澳洲媒體報導，近日，澳洲駐美大使阿瑟·西諾迪諾斯（Arthur Sinodinos）在一場研討會中公開表示，澳洲已顯示出準備好承擔「抵抗中國」的經濟代價，即使這意味著澳洲將面臨「一段艱難時期」。

據報導，西諾迪諾斯是在哈佛大學甘迺迪政府學院舉辦的網絡研討會上作上述表示。他稱，澳洲願意與中國就雙邊關係中的問題進行對話，「但必須以維護我們國家利益為條件進行」。「要從根本上損害我們的國家利益來維護我們的經濟利益，這種情況是不可以的。」

此前媒體報導，澳洲對中國最大的出口商品鐵礦石的貿易，預計今年的銷售額將超過1000億澳元。但在西諾迪諾斯發表這番言論之際，該國與中國的貿易關係近期正迅速惡化。近期，中國商務部分別發布公告，宣布對澳洲進口大麥、葡萄酒進行反傾銷調查。

對此，西諾迪諾斯說：「現在，如果這樣做要在經濟上付出代價的話，至少到目前為止，我們已經展示出已準備好承擔這筆代價。」

環球網指出，多家外媒報導，澳洲近期的經濟情況不容樂觀。英國廣播公司（BBC）稱，澳洲統計局9月2日公布的數字顯示，澳洲國內生產總值（GDP）在第二季度下降7%，為1959年有記錄以來最大降幅。BBC稱，澳洲已遭遇近30年來的首次經濟衰退。

報導引述雪梨晨鋒報22日報導，澳聯儲近日已發出警告，澳洲不會很快從經濟衰退中復甦，將面臨一個「緩慢漸進和不規律」的過程。

報導稱，當地時間22日，澳洲央行副行長蓋伊德貝爾在澳洲工業集團舉辦的在線會議上發表講話時透露，鑑於澳洲在就業市場及通貨膨脹上面臨的逆風局勢，官方利率可能至少3年內都不會變動。「如果沒有財政刺激措施，經濟將明顯疲軟，債務水平甚至更高。」

BBC今年6月報導，澳洲對中國的經濟依賴程度比很多國家都更大。在過去十年，中國一直是澳洲最大的貿易夥伴，如今在它的出口總額當中占了32.6%。