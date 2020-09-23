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川普狠批中國「散播病毒」 法籲聯合國訪新疆視察人權

德國之聲 / 德國之聲

聯合國周二 (9月22日)為第75屆的一般性辯論揭開序幕，聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 呼籲各國避免全世界陷入另一個冷戰。此外，他表示希望各國能專注於對付新冠疫情。

他說：「我們必須竭盡所能地防止世界陷入新冷戰。現在全世界正朝著危險的方向前進，我們也不希望看到全球最大的兩個經濟體未來在這個世界中制造嚴重分歧。」

中美兩國近期在科技丶貿易與新冠疫情等議題上產生嚴重分歧，這也導致兩國之間的爭端不斷升級。美國總統川普與中國國家主席習近平周二也分別在一般性辯論中發表演說。川普在演說中抨擊中國在全球散播新冠病毒，他還指責中國以犧牲人類環境來促使中國經濟高速發展。

然而，習近平則是重申，中國無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端。

川普強烈抨擊中國

美國總統川普在一般性辯論演說中將炮口對准中國。他批評中國讓「這場瘟疫肆虐全球」。他說：「在新冠疫情初期，中國封鎖了國內的人員移動，但是卻仍讓國際航班離開中國，導致病毒在全球擴散。」

川普也批評中國與世界衛生組織散播與新冠病毒傳染途徑相關的假訊息。他稱世衛已形同被中國掌控。

他說：「中國政府和實際上由中國控制的世界衛生組織錯誤地宣稱，沒有證據顯示病毒會在人與人之間傳播。後來他們錯誤地說，沒有症狀的人不會傳播這種疾病。聯合國必須要求中國對其行為負責。」

此外，川普也指責中國以犧牲環境來換取高速經濟發展。他稱，中國在全球過度捕撈丶將大量塑膠倒入海中，並排放比世界任何一國都多的有毒汞。川普說：「許多人攻擊美國出色的環境保護表現，又同時忽視中國造成的嚴重污染，我認為這些人一點都不關系環保。他們只想懲罰美國，但我不會容忍這種行為。」

川普也稱，美國希望透過展現實力來追求和平，他也稱贊美國的防務與武器系統，強調他希望美國永遠不需要運用這些武器。

習近平：無意跟任何國家打冷戰熱戰

與此同時，中國國家主席習近平在一般性辯論的演說中強調，中國走的是和平發展丶開放發展丶合作發展丶共同發展的道路，並重申中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍。他說：「無意跟任何國家打冷戰熱戰，堅持以對話彌合分歧，以談判化解爭端。」

習近平也在演說中提到中國支持多邊主義，並宣布作為「全球發展的貢獻者」與「國際秩序的維護者」，中國將為支持聯合國在國際事務中發揮核心作用。他說：「面對經濟全球化大勢，像鴕鳥一樣把頭埋在沙裡假裝視而不見，或像堂吉訶德一樣揮舞長矛加以抵制，都違背了歷史規律。世界退不回彼此封閉孤立的狀態，更不可能被人為割裂。」

馬克宏呼籲聯合國到新疆視察

法國總統馬克宏則是在一般性辯論中，呼籲聯合國派遣代表團到新疆視察當地的人權情況。他說：「基本權利不只是西方的思想，任何一國也不該將基本權利視為西方世界干預其內部事務的理由。基本權利是聯合國的基本原則，聯合國所有成員國也都同意尊重這些原則。」

他重申，這也是為何法國要求聯合國組織一個代表團到新疆視察，這樣才能確實了解當地維吾爾人的處境。

楊威廉/鄒宗翰 (路透社、法新社)

本文章由德國之聲授權提供】

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