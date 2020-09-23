中印第六輪軍長談判 同意停止向一線增兵

大陸國防部新聞發言人吳謙廿二日深夜廿三時許表示，21日，中印兩軍第六輪軍長級會談，雙方同意停止向一線新增兵力，不單方面改變現地態勢，避免採取任何可能導致局勢複雜化的行動。

據大陸國防部新聞稿，9月21日，中印兩軍第六輪軍長級會談在莫爾多邊境會談會晤站舉行。經雙方協商，共同發佈聯合新聞稿，有關內容如下：

吳謙表示，9月21日，中印兩軍舉行第六輪軍長級會談，雙方圍繞穩控中印邊境實控線地區局勢坦誠深入交換意見，一致同意認真落實兩國領導人達成的重要共識，加强現地溝通聯絡，避免誤解誤判，停止向一線新增兵力，不單方面改變現地態勢，避免採取任何可能導致局勢複雜化的行動。雙方還同意儘快舉行第七輪軍長級會談，採取務實舉措妥善處理現地問題，共同維護邊境地區和平安寧。