中國駐德大使：拒絕別國指手畫腳

（德國之聲中文網）德國總理默克爾接手歐盟輪值主席前就已明確表示，歐中關系將是德國輪值主席國任期內的工作重點。然而，由於香港及新疆等地的人權狀況日益惡化，歐盟和中國的分歧也越來越明顯。

中國駐德大使吳墾駁斥了歐盟和德國對中國人權狀況的批評。吳墾在接受德新社采訪時表示，每個國家都應首先處理好自家的事情。「我們認為，每個國家都應先做好自己的事情，而不是對其他國家指手畫腳。」當被問及，德國有那些需要處理的自家事務時，這位大使表示：「一系列報道顯示，德國在極右勢力、種族主義以及反猶主義方面存在著諸多問題。」

面對德國和歐盟對香港國安法提出的批評，吳墾再度為這一法規進行辯護，他指出：「德國刑法中也有類似的規定和原則。」他指責德國政界在評估香港反對派示威活動時采用「雙重標准」：數周前，示威者試圖沖擊柏林議會大廈時，德國各大政黨及媒體均對此予以譴責。「但去年香港一個群體沖擊立法會時，德國很多人卻單方面批評香港警方。這是徹頭徹尾的雙重標准。」

本周四和周五即將在布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，中國將是核心議題之一。而此前不久，德國總理默克爾、歐盟委員會主席馮德萊恩以及歐盟理事會主席米歇爾剛剛同中國國家主席習近平舉行過視頻會議。當前中歐的一個爭執焦點就是香港問題。

送中條例引發抗議浪潮一年之後，北京於今年六月底頒布了香港國安法。一般認為，這項法律是對香港自治地位的嚴重侵犯。香港主權於1997年交還中國之後，這裡一直本著「一國兩制」原則實行高度自治。香港國安法主要針對那些被北京視為分裂、恐怖和陰謀活動。

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