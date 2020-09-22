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中印第六輪軍長級會談 陸稱雙方同意保持對話和協商

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中印兩國21日舉行新一輪軍長級會談，大陸外交部22日表示，此次會談中印雙方同意繼續就此保持對話和協商。（圖／取自新浪網）
中印兩國21日舉行新一輪軍長級會談，大陸外交部22日表示，此次會談中印雙方同意繼續就此保持對話和協商。（圖／取自新浪網）

中印邊境衝突長達數月。中印兩國21日舉行新一輪軍長級會談，大陸外交部發言人汪文斌22日表示，此次會談中印雙方同意繼續就此保持對話和協商。

中新網報導，汪文斌於22日舉行的例行記者會上表示，21日，中印雙方舉行了第六輪軍長級會談，雙方就緩解當前邊境地區局勢坦誠深入地交換了意見。汪文斌還說，中印雙方同意，繼續就此保持對話和磋商。

印度媒體引述印度官方消息報導稱，印方在此次會談中明確提出，要求「中方軍隊必須退出當前所有對峙點，並為人員和裝備撤離制定清晰的時間表」、「保證從達普桑盆地至班公湖地區撤出軍事部署」、「確保印度部隊能夠自由進入相應巡邏點巡邏」等。

印度政府消息人士指出，印方還將要求「中方嚴格遵守有關在兩國邊境實控線地區部署軍隊數量的限制及其他規定」，該消息人士說，此次會談「不僅關乎脫離接觸」，而且要立足於防止今後再次發生類似事件。

還有印度媒體援引印度國防和安全部門官員的話稱，此次會談「放棄早先的『等距脫離接觸」概念」，會在新的共識下進行，該名官員還說，中方必須率先採取脫離接觸的步驟，印度才會跟進，「因為是中方違反協議並入侵中印邊境實控線印方一側在先。」

印度 汪文斌 外交部

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