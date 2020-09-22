《飢餓遊戲》三指手勢 泰生反抗標誌

電影手勢已成泰國學生抗爭的標誌。泰國學生日前訴求政府和皇室改革，參加者多達2萬人，值得注意的是參與者模仿知名反烏托邦電影系列《飢餓遊戲》中象徵抗爭的三指手勢。2014年泰國陸軍總司令巴育強行接管政府後，恰好該系列電影上映，遊行抗議的泰國學生因此使用此一手勢，但隨即遭到軍政府禁止，並且逮捕使用該手勢的抗議者。

《飢餓遊戲》是美國作家蘇姍．柯林斯創作的反烏托邦系列小說，並於2012年改編成電影上映，內容描述在末後的時代，每年政府在各行政區挑選年輕少男少女當作「祭品」進行生存遊戲，而主角起義推翻政權，使用的信號便是三指手勢。

CNN報導，兩個月以來，泰國學生對政府和皇室改革的訴求和抗議持續在全國各地升溫，日前更聚集了2萬多人在曼谷大皇宮外，並模仿起反烏托邦電影《飢餓遊戲》中象徵抗爭的三指手勢，引發關注。

《Vice》報導，在此之前，8月遭到逮捕的學生領袖之一帕里也向鏡頭舉出三指手勢，登上國際各大媒體版面。事實上2014年，當泰國陸軍總司令巴育發動政變，強行接管政府後，剛好碰上《飢餓遊戲》的系列電影上映，因此有抗議學生在首映會現場，以該手勢快閃，身穿「不要政變」的T-shirt，反對政府獨裁，而軍政府隨即宣布禁止該手勢，甚至逮補使用該手勢的抗議者。

成為總理的巴育曾試圖呼籲，應該以五指代替三指，因為「兩指代表國家，另外三指代表宗教、王室和人民」，但此一說法並未說服抗議者，三指手勢仍是泰國年輕人之間的反抗語言。

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