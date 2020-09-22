「現代馬蓋先」遭意外炸死 生前清除近百枚未爆彈

澳洲一名的化學武器專家李（Trent Lee）在索羅門群島（Solomon Islands）的一次爆炸意外中喪生，李生前被友人封為「現代馬蓋先」，讚揚他願意冒生命危險去拯救他人。

該起爆炸意外20日發生在索羅門群島首都荷尼阿拉市（Honiara）一條街道上，除了今年40歲的李以外，57歲的同事亞特金森（Luke Atkinson）也喪命。當地警察隨即封鎖現場展開調查，警方表示兩人當時正在調查一枚未爆彈。

李的好友巴特利特向《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）表示，李是世上最聰明的人之一。他說：「這傢伙自己蓋信號台和發電機。他為當地所做的事情令人讚嘆，他是現代馬蓋先，這個男人無所不能。」

李在非政府組織「挪威人民援助」（Norwegian People's Aid）擔任拆彈專家。該組織僱用人員來清除二戰期間在索羅門群島上的未爆彈。「他本可拯救數千條人命。」巴特利特指李死前的這幾周內，他就清除了多達90枚的爆炸物。

意外發生的一個月前，李才在臉書上談到他的工作有多危險。他在8月13日的貼文中寫道：「我們發現了應該是二戰最危險的未爆彈，一個輕微的碰撞就完了。」還附上了兩張未爆彈的照片。

NPA副秘書長內加德（Per Nergaard）在官方聲明中表示：「我們現在的首要任務是向死者的親屬和同事提供協助，並釐清發生什麼事。員工的安全和保障是我們優先考慮的。」組織秘書長衛斯辛（Henriette Killi Westhrin）也表示失去兩名優秀的同僚是莫大打擊。