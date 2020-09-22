因應中國、北韓威脅 日本明年防衛預算515億再衝新高

日本首相菅義偉上任後將編列「菅政府」首次年度預算案，防衛省有意編列逾5兆4000億日圓（約515.6億美元）預算，又創歷史新高。日本自2013年度起到2020年度，連續8年防衛費增加，菅政府仍打算維持增額的預算，將是第9年增加，以因應北京不斷增強軍備的嚴峻安保環境。

日本經濟新聞報導，受新冠肺炎疫情影響，日本財政收支惡化，但因應北京增強軍備且在釣魚台列嶼周邊、南海持續挑釁，加上北韓的飛彈技術提高以及東亞的安保環境迅速變化，防衛省認為有必要增加防衛經費，也展現菅義偉承諾繼承安倍前政權推動的「重建外交安保」路線的姿態。

防衛省認為，為技術開發及人才培養，2021年度預算經費仍有增加必要。為設置防止對手使用電磁波攻擊的「電子戰」專門部隊，相關經費預料將加入新年度預算中。

日本以2035年作為部署新世代戰機目標，發動機研發費用也編進新年度預算；日本現役F-2戰機預計從2035年左右陸續除役，新世代戰機將作為後繼機種。

菅義偉終於致函文在寅 盼改善兩國關係

南韓總統府21日表示，日本首相菅義偉致函南韓總統文在寅，表達希望改善兩國關係。目前日、韓因歷史和貿易齟齬而關係緊繃。文在寅的發言人表示，菅義偉19日致函文在寅，強調兩鄰邦間必須合作。

文在寅16日致函恭賀菅義偉成為日本首相，並表示願意隨時坐下來討論改善彼此關係，以及促進外交、經濟和民間交流。但菅義偉未馬上回應。

菅義偉20日晚間首度跟美國總統川普舉行電話會談獲熱情回應，川普甚至跟菅義偉說，「有需要的話，24小時隨時都可以來電」。