情勢有變？在巴林美國公民 接獲使館安全警告

美國駐巴林大使館21日警告當地美國公民，「必須小心謹慎」；巴林20日更表示破解一起獲伊朗革命衛隊支持的恐怖襲擊計畫。 在美國支持下，巴林數日前與以色列簽署了關係正常化協定，引起伊朗批評。

美國使館發表聲明說：「本館鼓勵所有美國公民，檢討個人安全計畫，持續留心周圍事物，包括當地的活動，並保持高度警覺性。」建議當地美國人「迴避人群和示威活動」。

巴林和阿聯上周在美國白宮和以色列簽署了關係正常化協定，告別了阿拉伯人數十年來的共識，即在以色列和巴勒斯坦人和談之前，不與以國建立關係。巴林18日發生零星的小規模抗議反對簽署協定，這種不同主張以往在巴林少見。

另據香港電台報導，內政部調查顯示，一個新的恐怖組織正策畫襲擊巴林多個公共和安全機構，並跟蹤多名重要人物的私人保鑣，企圖發動暗殺，以報復美國今年1月殺死伊朗指揮官蘇雷曼尼。 巴林安全部隊表示，在巴代地區發現爆炸裝置，目前鎖定18名疑犯，其中9人在伊朗。