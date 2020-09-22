疫情讓人不敢結婚怎麼辦？上IG辦婚禮正夯！

在3月底前，弗格森（Kat Ferguson）的每個客戶不是取消就是延後他們的婚禮。她創辦的婚顧公司Little Creek Events，今年春季與初夏原本要舉辦20場婚禮，接著新冠肺炎來了，然後就連一場也不剩。

科技網站The Verge報導，弗格森靈機一動，雖然礙於防疫，場面不能太大，但新人還是想結婚，還是想有個該有的儀式，「那我們就來滿足人們的需求」。

她的新事業「The Reimagined Wedding」，便開始籌辦這種微型婚禮，費用在2,800至4,300美元之間，一對佳偶便享有全套婚禮方案，包括場地、婚禮司儀、圓頂雕花、音樂，全都會搞定，且不必顧慮疫情，因為是在室外舉行婚宴，人數最多12人。而婚禮上會出現淡粉色花朵、藤椅，以及美麗的仙人掌花園等畫面，這些都值得上傳到社群平台Instagram（IG）。

許多新人仍期待明年可以好好舉辦一場「正常的」婚宴，但疫情在幾個月內消退的可能性目前看來微乎其微。現實是如此黯淡，所以看到一個全新的結婚模式出現，實在令人耳目一新。

如今，弗格森有時候一天會辦三至五場婚禮，讓每對伴侶可以待個1至1.5小時。她確保參加者不會看到一模一樣的婚禮，所以每一場都讓人覺得相當個人化且獨特。

因疫情而起的這種婚禮趨勢，如今已成為會延續下去的商業模式。弗格森表示，即便疫情消退後，她計劃讓微型婚禮辦下去。