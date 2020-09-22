聯合國總辯論 聚焦伊朗

各國領袖21日將舉行線上會議，慶祝聯合國成立75周年，並將於隔日進行總辯論，在白宮計劃對伊朗祭出新制裁行動的之際，各國將關注美國總統川普與伊朗總統羅哈尼在22日發表的演說內容，以了解美國與伊朗的緊張態勢是否會再升高。

各國領導人21日將舉行一場特別活動，慶祝聯合國成立75周年，緊接著在22日起進行聯大總辯論。不同於往年的是，在新冠肺炎疫情爆發的情況下，各國總統或首相不會親赴紐約出席活動，而是透過預先錄製的影片，發表演說。

川普預定22日上午發表演說，且白宮計劃在21日對伊朗祭出新制裁行動，並對伊朗施壓，要求伊朗同意一項條件比2015年核子協定更嚴苛的新協議。

路透報導，白宮21日將制裁20多個個人與實體，理由是涉及伊朗的核武、飛彈及傳統武器計畫；伊朗年底前可能會有足夠可分裂物質來製造核武，且德黑蘭當局已恢復與北韓的長程飛彈合作；這名官員並未透露這兩項說法的詳細證據。

羅哈尼也將在當日發表演說，他多次聲稱，在國際舞台，川普的做法只會讓華府顯得更加孤立，羅哈尼並拒絕以新協議取代2015年的核子協定。