俄羅斯啟動本年度最大規模軍演 將有8萬人參加

有8萬人參加的俄羅斯本年度最大規模軍演周一（9月21日）啟動。參加預定本周六結束的此次軍演的還有中國、巴基斯坦、白俄羅斯、亞美尼亞、緬甸等另外多個國家。據國際文傳電訊社報道，俄國防部通報說，伊朗也將派遣戰艦參加「高加索2020」聯合軍演。

演習在位於伏爾加河畔的阿斯特拉罕地區卡布斯汀訓練場正式啟動前，俄國防部副部長潘科夫（Nikolai Pankow）上周六稱，「演習沒有攻擊性」。

從莫斯科國防政治家的視角看，此次軍演是對北約新近在俄羅斯諸鄰國的類似軍演的反應。不過，俄軍總參謀部同時強調指出，大部分演習地點是在俄境內。

俄軍稱，此次軍演將改善參演國之間的合作，將囊括14個陣地和戰場，其中包括黑海和裡海。軍演的目的之一是，演練如何在解決與反恐有關的武力沖突中動用軍隊。參演人員中也包括技術人員和民事保護人員。

據稱，此次演習中將出動約250輛坦克以及包括火炮系統在內的600多個戰鬥技術單位。

俄軍總參謀部通報說，阿塞拜疆、哈薩克斯坦和印度尼西亞等國的觀察員也將到場。

因發生新冠大流行瘟疫，俄羅斯一度在軍演問題上有所克制，並要求北約也保持克制。現在，此次軍演成為本年度最大演習，不過，規模小於前幾年。在去年舉行的「中心2019」軍演中，共有12.8萬官兵及2萬個軍事技術單位參加。在「復活節2018」軍演中，甚至有30萬官兵參加，幾乎相當於俄軍總數的三分之一。

凝煉/李魚（德新社）

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