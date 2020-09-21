美軍演習奪島 中國空軍視頻模擬轟炸關島

9月19日，中國空軍在官方微博「空軍在線」上發布空軍政治工作宣傳文化中心制作的2分15秒的短片。該片名為「我的名字叫戰神」，以現實場景片斷配合模擬的3D動畫，在視覺上營造出被中國媒體稱為戰神的轟-6K執行攻擊任務的全過程。轟6K從基地起飛後，飛過沙漠與草原，途中飛行員按下按鈕，一枚導彈飛過長空，降落在一處臨海基地。霎時間，基地變成一片火海，空中騰起滾滾濃煙。轟炸後，轟-6K在多架殲11的護送下順利返航降落。該片配有雄壯的音樂和戲劇性的音響效果，好似好萊塢大片場景。尤為引人注目的是，片中有一個鏡頭是被轟炸基地的衛星圖片，顯示該基地為美軍在關島的安德森空軍基地。

該視頻公布的時間點正逢中美關系緊張之際。上個月以來，北京方面陸續在渤海、黃海、東海和南中國海進行軍演。從9月18日起，北京連續三天派出戰鬥機現身台灣周邊空域，以表達對美國副國務卿克拉奇訪台的強烈不滿。台灣方面稱，在台灣周邊出現的中國戰機也包括轟6K。關島安德森空軍基地是美國位於亞太前沿的重要戰略基地，美空軍在那裡部署有B-52、B-1B超音速轟炸機和B-2A隱形轟炸機，經常在東海、南海海域開展飛行的美軍轟炸機大多都從這裡起飛。

新加坡國防與戰略研究所研究員許瑞麟（Collin Koh）認為，中國空軍發布的這一視頻是為了凸顯中國在遠程力量方面的威力日益增強，並警告美國人，不管圍繞台灣還是南海發生區域性沖突，即便像關島這樣位於後方，看起來安全的基地也會受到威脅。」

9月16日，美國第25步兵師第4旅戰鬥隊在臉書上發布標注為9月14日進行演習的視頻。視頻首先展示了士兵在阿拉斯加埃爾門多夫空軍基地（Elmendorf AFB）訓練，領取槍支，在夜幕下登上軍機的實景。在字幕標明為阿拉斯加唐納利訓練區（Donnelly）的地點，士兵伴著呼嘯的風聲一一從軍機上跳傘，在空中打開傘花，場面震撼，降落後士兵整理裝備，給槍支上膛。據報道，這一演習是美軍太平洋捍衛者年度演習的一部分。美軍官網表示，此次演習分別在夏威夷和阿拉斯加舉行，兩地相隔8000公裡。駐夏威夷的美國陸軍部隊與空軍合作，演練聯合行動進入阿留申群島（Aleutian Islands）。聯合軍隊先部署到關島，再到帛琉，然後進入阿拉斯加。該演習旨在考驗美軍在短時間內快速部署到印太地區的能力。

美軍事記者埃克斯（David Axe）在《福布斯》上撰文稱，「太平洋捍衛者」演習每年耗資約3億美元，有數萬人參加。美軍此次演習，明顯是針對中共在南海各個島礁進行軍事擴張的做法。他寫道，「在台灣之後，南中國海可能是最可能引起大規模區域戰爭的導火索。 因此，美國在太平洋地區的軍事戰略，越來越關注於奪取以及控制小島礁，以對抗可能人數更多的中國軍隊。」文章還透露，在長達兩周，相距數千裡的兩次演習中，美軍展示了如何通過空中與海上的戰鬥成功奪取並控制島嶼，演習中出動了F-22隱形戰鬥機、空軍C-17運輸機。

樂然（綜合報道）

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