新冠陰影籠罩 聯合國誕生75周年慶典

慶典年以本周二的聯合國一般性辯論拉開帷幕。正常情況下，來自約200個國家的元首、政府首腦及代表將聚會紐約。而今年，紐約的聯合國總部大廈前將不會出現延綿不絕的車隊 。每個國家只能派一名代表出場，且須是已身在美國之人。所有其他人，包括160至170名計劃發言的國家元首或政府首腦，都以視頻相連接。

周二，俄羅斯總統普京、美國總統特朗普、中國主席習近平都將發表視頻演說。周三，輪上委內瑞拉總統馬杜羅。

聯合國秘書長古特雷斯對無法讓國家元首和政府首腦們齊聚一堂頗感遺憾。他強調，"外交需有人與人之間的交往，方能有效。"不過，他指出，一般性辯論期間，會有"很多虛擬會晤"，氣候轉變、生物多樣性、利比亞和黎巴嫩的危機等等，都是議題。

一般性辯論開始時，大會將就這個世界組織誕生75周年發表一份共同聲明。起草該文件過程中，曾有過長期談判。 該文件表達了眾多良好願望，並明確反對單邊主義。

由此，該聲明與現實恰成鮮明對照：正是在新冠瘟疫大流行之際，許多國家自行其是、封鎖邊界、拒絕合作。巴黎政治研究所教授巴迪（Bertrand Badie）認為，在應對新冠危機中，錯過了加強國際合作的一次機會。他指出，相反，相互指責以及美國退出世衛組織使國際合作受到嚴重損害，超級大國的態度導致聯合國安理會失敗，而在這樣的全球範圍危機中，安理會本應扮演領導角色。他表示，這是"對未來的一個極糟糕的信號"。

共同聲明承認了在聯合國75年的歷史上的"令人失望的時刻"。聲明列舉不斷增加的不公、貧困、飢饉、武裝沖突、恐怖主義和氣候變化，指出，"我們的世界還不是我們的奠基者們75年前所設想的那種世界"。

不過，聲明也強調，自成立以來，聯合國斡旋了數十次沖突、人道援助拯救了數十萬人的生命、推進了去殖民化、支持了自由權、戰勝了疾病、給千百萬兒童帶來了受教育機會。聲明稱，涉及新冠危機，出現了一個使重建變得更好、更綠色的歷史性機會。

然而，恰恰是新冠危機使聯合國體系的問題暴露無疑。該組織因權力之爭而致癱瘓，這一權力之爭的基礎在該組織建立之時便已打下。中美這兩個世界強人之間的爭鬥就阻撓了這個組織。

改革安理會需要5個常任理事國--美、中、俄、法、英--的同意。巴迪教授指出，這5國將采取對抗態度，因為，改革會調整國際社會的結構、它們將失去其特權。

國際危機小組成員、聯合國問題專家高恩（Richard Gowan）表示，"若論及一種真正意義上的聯合國改革，我持悲觀態度。"他認為，目前，美中之間不存在改革所需的妥協意願。

凝煉/李魚（法新社）

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