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影／白俄羅斯示威再起 蒙面警察強行逮逾80人
白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）引爆國內示威，質疑其透過舞弊贏得大選，首都明斯克（Minsk）又有逾10萬人上街抗議，當地媒體更拍到蒙面警察逮捕民眾畫面。
根據白俄羅斯當地媒體曝光的影片顯示，9月20日當天白俄羅斯民眾再度上街示威，政府出動蒙面警察鎮壓，人權組織「Spring-96」表示20日當天就有至少80人遭到逮捕。
現場目擊者指出，示威遊行隊伍綿延數公里長，遇到在街上巡邏且戴著頭盔的鎮暴警察時，群眾便高喊「走開」。部分抗議者被安全部隊拖離遊行隊伍。在明斯克市中心，有些人對鎮暴警察丟擲玻璃瓶。
面對長期示威抗議，盧卡申科仍拒絕下台，除了指控國外勢力煽動國內示威外，還開始加速往俄國靠攏，俄國總統普丁（Vladímir Pútin）也已承諾提供15億美元（約432億新台幣）的貸款助其度過現在的難關。
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