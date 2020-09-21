印媒：疑中國科考船情蒐 印度軍艦跟蹤

中國與印度邊境對峙僵局持續之際，印度媒體報導，印度海軍日前在印度洋跟蹤中國的「遠望」科考船，原因是後者「試圖獲得有關印度海域的敏感信息」。

環球時報報導，印度經濟時報17日披露上述消息。文章稱，在最近的緊張局勢中，印度海軍的軍艦不斷追蹤著一艘中國的研究船。該船於上個月進入印度洋海域，當時中印兩國之間在有領土爭議的拉達克地區陸地邊界緊張局勢不斷加劇。

報導指出，遠望號研究船於上個月從麻六甲海峽進入印度洋地區。印度政府消息人士告訴ANI新聞，它一直被部署在該地區的印度海軍的軍艦不間斷地追蹤。

據報導，消息人士稱，這艘中國研究船目前已經返回中國，這些海洋研究船經常從中國駛來，「試圖獲得有關印度海域的敏感信息」。

報導還提到，去年12月，中國研究船實驗一號在安達曼和尼科巴群島的布萊克港附近的印度水域附近進行了研究活動，並被在那裡飛行的印度海上偵察機發現。

報導說，中國還可能使用這種船隻監視島上印度軍隊的活動。在那裡，可以密切觀察印度洋地區（IOR）和東南亞地區的海上活動。

對此，環時稱，上述印度經濟時報的報導可能有些錯誤。中國的遠望系列船舶並不是進行海洋測量的，而是為航天發射任務服務的。遠望系列航天測控船最明顯的特徵是船體上安裝的數個大型拋物面天線，任何受過訓練的海軍都不會把它們與別的海洋研究船弄混。

另外，環時的報導也說，上述印度經濟時報的報導中提到的實驗一號研究船倒是專為海洋研究和科考工作建造的。實驗一號是中國第一艘大型雙體船，滿載排水量2555噸。它的最大特徵也就是雙體結構。它的任務是在近海和遠洋進行水聲學、海洋物理、海洋地質、海洋生物、海洋化學、海洋大氣環境等多學科和交叉學科綜合科學考察。它還可以承擔大範圍、大尺度測量網絡的佈設、觀測、調控和監視等任務，進行海洋環境實時立體監測體系和綜合信息系統研究；並為水下機器人海上綜合試驗研究提供必要條件。