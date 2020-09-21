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美媒：CIA曾赴菲密探解放軍 4幹員全陣亡

世界日報 / 編譯林育正／綜合報導

根據雅虎(Yahoo)披露，12年前中央情報局(CIA)派出四名幹員前往菲律賓，欲蒐集中國海軍數據，卻在途中遇上颱風高斯(海高斯)，4名幹員不幸陣亡。

CIA懷疑呂宋島北部有土地遭中國解放軍占領，因此團隊駕船前往該區海域；幹員史塔尼克(Stephen Stanek)和佩利屈(Michael Perich)計畫使用商用潛水設備行動；萬一遭解放軍發現，才能撇清美國政府責任。

兩人的任務，是將偽裝成岩石的裝置放置在水下，以機密儀器蒐集中國海軍船艦的電子訊號。本次任務不僅針對中國，更是CIA海事分部與美國海軍的面子之爭；過去海事分部為較不受重視的單位。

當時雖有颱風接近，但團隊預測將會轉向，因此史塔尼克堅持執行任務。可惜最後氣候狀況事與願違，在船上進行支援工作的麥考米克(Jamie McCormick)和米克斯(Daniel Meeks)也沒能回來。

而四位幹員受雇的公司，位於佛羅里達州巴拿馬市，名義上進行遊艇買賣，其實是CIA海事分部的偽裝。

執行任務的小船上配有信號浮標，但訊號消失後，附近的美軍並沒有採取救援行動。CIA反倒協調日本自衛隊進行搜救，最後什麼也沒找到。「連件救生衣都沒有。」前CIA探員說。

另據環球時報報導，任務失敗後，行動仍然處於保密狀態。幾個月後，CIA才將此消息告知死者家屬。2008年，六顆匿名星星被加到CIA的紀念牆上，其中四顆屬於這些幹員。

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