聽新聞
test
0:00 / 0:00
美媒：CIA曾赴菲密探解放軍 4幹員全陣亡
根據雅虎(Yahoo)披露，12年前中央情報局(CIA)派出四名幹員前往菲律賓，欲蒐集中國海軍數據，卻在途中遇上颱風高斯(海高斯)，4名幹員不幸陣亡。
CIA懷疑呂宋島北部有土地遭中國解放軍占領，因此團隊駕船前往該區海域；幹員史塔尼克(Stephen Stanek)和佩利屈(Michael Perich)計畫使用商用潛水設備行動；萬一遭解放軍發現，才能撇清美國政府責任。
兩人的任務，是將偽裝成岩石的裝置放置在水下，以機密儀器蒐集中國海軍船艦的電子訊號。本次任務不僅針對中國，更是CIA海事分部與美國海軍的面子之爭；過去海事分部為較不受重視的單位。
當時雖有颱風接近，但團隊預測將會轉向，因此史塔尼克堅持執行任務。可惜最後氣候狀況事與願違，在船上進行支援工作的麥考米克(Jamie McCormick)和米克斯(Daniel Meeks)也沒能回來。
而四位幹員受雇的公司，位於佛羅里達州巴拿馬市，名義上進行遊艇買賣，其實是CIA海事分部的偽裝。
執行任務的小船上配有信號浮標，但訊號消失後，附近的美軍並沒有採取救援行動。CIA反倒協調日本自衛隊進行搜救，最後什麼也沒找到。「連件救生衣都沒有。」前CIA探員說。
另據環球時報報導，任務失敗後，行動仍然處於保密狀態。幾個月後，CIA才將此消息告知死者家屬。2008年，六顆匿名星星被加到CIA的紀念牆上，其中四顆屬於這些幹員。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言