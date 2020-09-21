澳洲3個月來5原住民拘留期身亡 「屬國家緊急狀態」

澳洲過去3個月，有5名原住民在拘留期間暴斃，最近一起發生於10日凌晨，因涉毒被捕的49歲母親在布里斯本看守所死亡；她也是1991年以來，羈押中死亡的第441名原住民。原住民法援和關注組織都認為，情況屬於「國家緊急狀態」。

衛報報導，澳洲「全國原住民和托雷斯海峽島民法律服務 」（Natsils）表示，自6月以來有5名原住民在拘留所身亡，情況不尋常，「我們的人民每隔數周就要死在拘留所——這是國家緊急狀態，我們要求緊急的國家領導」。

維權人士質疑，原住民在拘留中受虐或被疏忽對待，但一直沒揭發真相，警方不斷自己調查自己人，是「有系統種族主義」。「人權觀察」組織報告說，澳洲原住民涉及刑事案比例，自2000年以來增加了9％，通常是未繳罰款等輕罪；但2010年至2020年間，西澳省獄中死亡人士中，近60％為殘疾人，原住民占一半。