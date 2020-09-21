泰學生皇宮旁爭民主、鑲嵌紀念碑 號召24日再上街

泰國抗議浪潮未歇，法政大學學生團體19日夜宿皇家田廣場後，20日遊行前往大皇宮，並在附近埋下一塊象徵民主的紀念牌，宣告「泰國人民於此地宣告，國家屬於人民」。團體也向警方遞交請願書，要求修憲、帕拉育政府下台以及王室改革。

泰國自7月以來全國掀起一片學運浪潮，以法政大學學生為主體的學生團體「法政與遊行聯合陣線」19日在皇家田廣場舉行示威，儘管曼谷飄雨，但澆熄不了抗議人士的熱情，數萬多名群眾高喊著「政府下台、人民萬歲」的口號，表達對政府施政的不滿。

學生和支持群眾19日晚間夜宿皇家田廣場，原先預計20日早要遊行到總理府遞交請願書，但學生領袖之一的巴利宣布要遊行到皇家田廣場旁的大皇宮。

學生領袖們登上卡車，為了預防和警察衝突，其他學生們戴上防毒面具手牽手圍成人牆，緩步前往大皇宮；警方部署大批警力在大皇宮前，學生及支持者抵達警方部署的欄杆前席地而坐，氣氛一度相當緊張。

學生領袖之一的帕努莎雅代表學生團體將請願書遞交給曼谷警察局長帕卡彭，雙方溝通了約半小時後，由帕卡彭收下請願書。

請願書的內容包括制定一部新憲法、總理帕拉育為首的政府下台以及王室改革。內容並提到，學生們的訴求並不是要廢除王室，而是要維持王室，並解決王室目前面對的信任危機。

巴利在警方收下請願書後表示已經達到初步目標，宣布當天的示威到此為止，下一場示威活動時間在24日，地點在國會外圍。他同時呼籲民眾10月14日請假待在家中。泰國王室未立即發表評論；泰王本人則不在國內。