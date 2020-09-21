錯失奧運轉戰政途 「加國甘迺迪」傳奇總理逝世

加拿大前總理特納（John Napier Turner）18日晚在多倫多去世，享年91歲。特納曾於1984年6月至9月擔任總理79天，是加拿大歷來任職時間第二短的總理，僅較於1986年5月至7月在任的前總理塔珀（Sir Charles Tupper）多10天。

執政僅79天 時間史上第二短

加拿大國會大樓降半旗向特納致哀，總理杜魯多和總督帕耶特分別發聲明，對特納逝世表示哀悼。特魯多稱讚特納是富有天賦的政治家、律師和運動員，也是謙虛、具有強烈社會良知的人。帕耶特表示，特納的職業生涯跨越加拿大現代史上最動盪時期之一，他倡導的改革仍影響政壇。

特納1929年於英國出生，年幼時在父親逝世後，隨母親移居加拿大渥太華。他在溫哥華的卑詩大學修讀政治，同時成為校內的田徑明星，在1947年曾創下100米短跑全國紀錄，並曾獲得1948年奧運會參賽資格，但因車禍受傷無法赴賽。

特納曾任職律師，1962年踏足政壇，當選加拿大眾議員，因年紀輕及外形俊朗，被稱為「加拿大的甘迺迪」。他曾擔任消費者及企業事務部長、司法部長和財政部長等重要職位，1976年初暫別政壇，回歸律師事業。

特納於1984年復出政壇，當選執政自由黨黨魁，並成為加拿大第23任總理。但自由黨在同年9月的大選落敗，特納的總理任期也宣告結束。他一直擔任自由黨黨魁，直至1990年交棒克雷蒂安。加拿大媒體形容特納一生充滿傳奇，只因時機不合，令他無法充分發揮作為總理的潛質。