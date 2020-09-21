前指揮官號召抗議 埃及政府再陷動盪

在前軍人的鼓動下，埃及罕見出現反政府示威。流亡在西班牙的埃及前軍隊指揮官阿里20日呼籲民眾走上街頭，抗議政府專制獨裁的行為，近日在埃及大城吉薩開始爆發抗議，且陸續在各地擴散，目前尚未傳出確切傷亡，埃及政府也已進入高度戒備模式。

再次反抗政府

根據《半島電視台》報導，阿里近日呼籲民眾走上街頭，推翻塞西的專制政權，他希望民眾可以像去年9月一樣，進行大規模的抗爭。去年的抗爭也是阿里發起，當時共有上千名群眾走上街頭，但遭到警方強力鎮壓，根據國際特赦組織的資料顯示，埃及當局至少逮捕了2300人。

因此這次埃及政府不敢大意，提前升高警備狀態，甚至為了預防衝突發生，先將可能帶領遊行的異議領袖抓起來，包括左派學者阿曼迪等意見領袖，埃及政府並在各地以武警維持秩序，在大城吉薩與抗議民眾發生對峙，而在另一個大城蘇伊士也先抓了不少可能會抗議的民眾。

軍隊超前布署

《中東監測網》提到，雖然埃及政府提高警戒，但是當地盛傳可能會提升到戒嚴的等級，連咖啡店都無法開門，但是埃及政府發言人薩德嚴正否認。不過許多埃及民眾告訴駐當地的外媒，許多大城之間的交通要道都已經設立軍隊的檢查哨，埃及的軍隊積極防堵任何意外發生。

除了官方以外，民間挺政府的勢力也將會舉辦遊行，與反政府勢力較勁。雖然塞西在2014年以軍事政變的方式將民選的總統莫西推翻，2019年還讓他在牢中過世，但他上任以來採取高壓的手段治理，因此抗議鮮少發生。

但這次反對派的號召，結合疫情、經濟衰退的影響，讓埃及政府不敢大意抗爭的影響與範圍。

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