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曼谷爆發6年來最大型示威 數以萬人參與促總理帕拉育下台
泰國曼谷9月19日爆發自2014年政變以來的最大型反政府示威，發起示威的組織指，約有5萬人參與，警方則表示2萬人參加。不少示威者準備通宵集會，他們除了要求以總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）為首的政府下台外，更要求改革王室。
示威者9月19日由法政大學（ Thammasat University）遊行到曼谷大皇宮外的皇家田廣場（Sanam Luang）。不少示威者打算通宵留守，並準備在9月20日遊行到政府大樓。
泰國自7月中起已爆發反政府示威，民眾要求政府下台、立新憲法及重新舉行大選，並有不少示威者主張廢除有關冒犯君主罪的法例、限制泰王的憲法權力，以及他對王室繼承與軍隊編制的控制權。學生運動領袖帕努蓬（Panupong Jadnok）向群眾表示「我們正爭取將君主制放到適當的位置，而非廢除它。」泰國政府發言人回應稱，民眾可以示威，但應該和平及合法地進行。
9月19日也是2006年政變的14周年紀念日，當年前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）被推翻。有支持他信的紅衫軍19日上街示威，現場也有曾參與衝突的退伍軍人及支持政府的黃衫軍。
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文章授權轉載自《香港01》
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