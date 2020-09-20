曼谷6年來最大示威 高舉「飢餓遊戲」手勢嗆總理下台

泰國近3萬名示威者19日在曼谷集結，要求總理帕拉育下台，部分民眾並呼籲改革君主制。

路透報導，這是2014年帕拉育發動政變上台以來，曼谷規模最大的示威。示威者高喊：「打倒封建，人民萬歲。」學生領袖潘波對群眾說：「我希望當權者能看到人民的重要，我們是要把王室放到正確的位置，不是要廢除王室。」

自7月中旬以來，泰國學生幾乎每天舉辦集會，要求帕拉育政府下台，並制定新憲法和重選國會。部分抗議者還要求廢除冒犯君主罪，限制國王在憲法中的權力，並減少國王對王室財產和軍方的控制權。

主辦者說已有5萬人參與，警方則說至少1萬8000人。泰國上次大規模反政府示威發生在上月16日，估計1萬人參與。

示威者從反對泰國軍方與王室的大本營「法政大學」遊行到大皇宮對面的「皇家田」廣場，現場下著小雨，他們穿斗篷、戴口罩、撐傘，並比出電影「飢餓遊戲」（The Hunger Games）的反政府手勢。

皇家田廣場常用來舉行王室和政府的慶典。他們將在這裡過夜，20日上午遊行到政府大樓。

19日也是泰國軍方發動政變推翻前總理塔信14周年。抗議者中，許多是當年的塔信支持者紅衫軍。