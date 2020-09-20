斥專機腐敗！墨西哥發行「總統專機彩票」助醫院、學校抗疫

墨西哥總統羅培茲2018年上任前就揚言要把奢華的總統專機賣掉，在多次碰壁後，羅培茲決定推出「總統專機彩券」，不只讓民眾獲得發財、搭專機的機會，也有望替政府籌到購買醫療設備所需的資金。

墨西哥17日公布抽獎結果，13家醫院和8所學校贏得至少4.2億比索（約1986.6萬美元）的獎金，可以用於購置新冠疫情防疫物資。

2012年墨西哥政府批准購置一架波音787型「夢想客機」總統專機，花費約2.18億美元。2018年，羅培茲競選總統期間表示，這架專機象徵浪費與腐敗，他就任總統後將著手出售。無奈專機一直沒有找到合適買家。

2020年初，墨西哥政府決定發售彩券並將總統專機作為抽獎獎品，此舉引發民眾討論與質疑。最終政府決定將獎品改為現金。

據報導，在這次彩券發行中，墨西哥政府利用拍賣充公物資所得資金購買一批彩券，贈予全國近千家治療新冠肺炎的醫院。此外，一些企業向貧困地區學校捐贈彩券。羅培茲17日表示，獲獎醫院和學校將自由支配這筆獎金，這將有助於它們採購防疫物資和擴建設施等。

墨西哥國家公共援助彩券局局長埃內斯托·普列托17日在新聞發布會上說，彩券發行半年來實際銷售近469萬張，每張售價500比索。