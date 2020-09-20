白俄羅2000婦女上街抗議 逾300人被捕包含「祖母級先鋒」

約2000名白俄羅斯婦女今天在首都明斯克走上街頭，要求在位26年的獨裁總統魯卡申柯下台。鎮暴警察把300多名抗議婦女強押上警車，包括已成為抗議運動標竿人物的73歲阿嬤。

約2000名婦女參與這場「閃亮遊行」（Sparkly March），穿戴閃亮配飾，手持紅白抗議運動旗幟。中央社引述法新社記者目擊，警方阻擋抗議婦女前進，然後開始把她們押送上警用廂型車，一些婦女被警方抬起來，雙腳離地被押走。

今天被捕的抗議婦女人數，較前一周抗議遊行高出很多。人權團體維斯納在網路上公布被捕328名婦女的姓名，但警方發言人表示，明天會公布被捕人數。反對陣營「協調委員會」表示，警方逮捕太多示威抗議者，以致警用廂型車不夠用。

被捕者包括73歲已當上曾祖母的巴金斯卡婭，警方奪手她手上旗幟和花束，把她押上警車，但不久後就在一個警察局外釋放她。

這場示威遊行是一連串全婦女參與抗議活動的最新一起，要求強人總統魯卡申柯下台。他在上個月引發爭議大選中贏得壓倒性勝選。

但反對陣營候選人季哈諾夫斯卡婭也宣稱勝選。目前逃抵立陶宛獲庇護的季哈諾夫斯卡婭譴責「任意」拘捕，指稱未出示警徽的警方「粗暴逮捕大量美麗又勇敢的合法且和平示威抗議婦女」。