涉出賣印度國防機密給中國 前環時記者被逮

印媒報導，印度警方透露，日前發現曾為中國官媒環球時報撰文的該國自由記者沙爾馬（Rajeev Sharma）因涉嫌向中國情報機構傳遞敏感信息被捕。一同被捕的還有一名中國女子石青（音譯：Qing Shi）和她的尼泊爾同伴辛格（Sher Singh），二人被指涉嫌支付沙爾馬情報酬勞。

法廣網引述印度斯坦時報報導，德里警察局副局長亞達夫（Sanjeev Yadav）表示，調查顯示沙爾馬與一名叫邁克爾（Michael）的中國情報官員保持聯繫，並將包括洞朗地區在內的印中不三國交界處有關印軍部署的機密信息交給了後者。另外，沙爾馬還被指向中方情報官員提供了印度和緬甸軍事合作的信息，及其他的一些中印邊境軍隊部署的相關細節。

據報導，警方稱，中方情報人員為沙爾馬的每項任務支付500美元，自2019年以來，他已經從中獲得300萬盧比（約4萬755美元）。警方指，而在此之前，他們不知道沙爾馬已經得到了多少錢。

警方還提到，沙爾馬2010年到2014年曾為中國官媒環球時報撰文。在看了他的專欄後，一位來自中國昆明，名為邁克爾的中方情報官員透過職業社交媒體領英（LinkedIn ）聯繫了他，並邀請他到昆明，行程花費全由邁克爾出資。會面時，邁克爾要求沙爾馬就中印關係各方面提供幫助，2016年至2018年，後者與邁克爾和另外一位相關人員Xou保持聯繫。

警察指出，沙爾馬曾在寮國、馬爾地夫與邁克爾、Xou見面並作簡報，也曾通過電子郵件和社交媒體進行聯繫。

2019年1月，沙爾馬在昆明與一間中國媒體公司的負責人喬治（George）見面，會面過程，喬治邀請沙爾馬撰寫有關達賴喇嘛的文章，每篇文都可獲得500美元酬勞，而他們會透過公司在南德里（South Delhi）的姊妹公司付款。

報導表示，警局副局長雅達夫指出，他們發現沙爾馬透過空殼公司獲得報酬，該公司由外國機構經營，負責人為一對中國籍夫妻張昌（音譯：Jhang Chang）以及張莉莉（Chang-li-lia），他們以假名蘇傑拉與亞紗經營該公司。而他們目前人都在中國，由目前已被捕的石青與辛格負責經營業務。

警方並稱，沙爾馬是在9月14日因被發現持有機密文件被捕，法院於15日審理他的案件，他已被警方拘留6天，目前他已經提交保釋申請文件，將在本月22日接受處理。