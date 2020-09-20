泰大規模和平示威 萬人要求王室改革

泰國近日發生近年最大的示威潮，民眾要求總理帕拉育下台，並改革王室。這場抗爭共有15000人上街，主要是由大學生領導，他們要求以軍事政變上台的帕若育下台並重新大選，且泰國王室必須改革，否則如果國王不喜歡人民選的總理，又會重蹈以前軍事政變的覆轍，不是真的民主國家。

近年來最大示威潮

根據《英國廣播公司》報導，19日由學生領導的抗爭率先在國立政法大學舉辦，目前警方尚未獲得任何暴力形式抗爭的回報，抗議群眾隨後移往王室舉辦典禮常使用「王家田廣場」靜坐，即使下雨他們還是撐著傘、表達訴求，化名「麥克」的抗議學生領袖說，他們無意廢除王室，但王室權力太大必須改革。

《美國之音》提到，現場維持秩序的泰國警方估計至少有15000人參加這場示威，學生團體自行估計則達到5萬人，但無論人數多少都已超越8月萬人上街的規模。但王室改革的議題在泰國相當敏感，如果任意冒犯王室會被以刑法112條判處鉅額罰金，甚至可能要坐2-3年的牢。

王室改革為敏感議題

雖然泰國長期以來都因為選舉等緣故，都會抗議示威的活動，但是今年從2月反對黨「未來前進黨」遭到政府解散以來，由學生領導的抗議訴求與過往非常不同，除了要求現任總理帕拉育下台以外，還呼籲王室改革、不能干涉選舉，這對從小被教育要愛護、尊崇王室的泰國社會來說，是相當大的震撼。

帕拉育2014年也是在王室默許下，以軍事政變的手段推翻當初民選的總理盈拉。就任後，帕拉育開始獨裁統治打壓異議人士，要求學校學生背誦他擬定的「十二條價值觀」，並禁止公開批評軍政府以及討論民主改革。他甚至希望長期執政，終結泰國過去10年來親、反塔克辛的政治鬥爭。

【更多精采內容，詳見 】