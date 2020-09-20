遭下毒俄反對派領袖 IG上傳下樓梯照片

俄羅斯反對派領袖納瓦尼的個人Instagram專頁，今天有張他下樓梯的照片，而就在5天前，德國首都柏林的一家醫院宣布他可以拿掉呼吸器並自主呼吸。

納瓦尼（Alexei Navalny）留言表示：「讓我說說我的復原狀況吧，復原之路明顯可見，儘管漫長。」

他在IG動態更新中說，他現仍無法打電話，而且因為雙腳發抖，要往杯中倒水或爬樓梯都有困難。

納瓦尼在動態中說：「還有很多問題要克服，但夏里特醫院（Charite hospital）的優秀醫師們已經解決了其中一個主要問題，那就是把我從一個『嚴格說來還活著的人類』轉變成…能快速瀏覽Instagram而且未經思考就知道在哪裡按讚的人。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的主要政敵納瓦尼上月在西伯利亞病倒，後搭機前往德國柏林（Berlin）接受治療。

德國政府表示，經3個國家的實驗室檢驗後確定，他遭到神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊。西方國家政府已要求俄羅斯，針對此事提出解釋。