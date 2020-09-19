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外交關係緊張 加拿大放棄與中國自由貿易談判

世界日報 / 編譯中心／綜合18日電
加拿大外交部長沈潘今天在報紙訪談中指出，因華為主管遭逮捕和2名加拿大公民顯然因報復遭中國拘留，導致兩國關係生變，加拿大已放棄與中國的自由貿易談判。圖為加拿大總理杜魯道。 路透社
加拿大外交部長沈潘今天在報紙訪談中指出，因華為主管遭逮捕和2名加拿大公民顯然因報復遭中國拘留，導致兩國關係生變，加拿大已放棄與中國的自由貿易談判。圖為加拿大總理杜魯道。 路透社

加拿大外交部長沈潘今天在報紙訪談中指出，因華為主管遭逮捕和2名加拿大公民顯然因報復遭中國拘留，導致兩國關係生變，加拿大已放棄與中國的自由貿易談判。

中加自由貿易談判1年多前已陷入僵局。

加拿大與中國進行談判，原本目的是希望成為七大工業國集團（G7）中首個與這個全球第2大經濟體簽署自由貿易協定的國家，但撤銷談判後，標記總理杜魯道（Justin Trudeau）政府主要政策的轉變。

沈潘（Francois-Philippe Champagne）接受「環球郵報」（Globe and Mail）訪問時指出：「2020年的中國已非2016年時的中國。」

在撫平中加關係未見成效下，他的評論代表加拿大對中國態度傾向強硬，更向著美國、澳洲和歐盟部分國家方面靠攏。

儘管中加關係緊張，中國仍是加拿大第2大貿易夥伴，僅次於美國。

截至2020年7月的財政年度，加拿大對中國出口成長23.6%，進口增加13.9%。

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