微信禁令破解守則：禁微信支付 可換用銀聯、支付寶

商務部宣布20日起下架微信(WeChat)，再次引發在美華人熱議；由於禁止用戶在美國境內使用支付功能，許多通過微信，在美國開展針對華人社區業務的商家倍感頭痛，但也給部分業者賺人民幣外快的機會。

許多華人擔心支付功能失效後，微信錢包中的零錢將無法使用，紛紛尋找應對之法；除了轉回國內銀行帳戶、給國內親友發紅包外，一些商家趁機推出微信充值優惠，並呼籲華人在支付功能禁用前盡快充值。

一些中餐外賣、超市代購等APP此前就提供充值優惠，但只限微信、支付寶或銀聯卡支付，如使用美國信用卡支付，則無法獲得優惠。

目前微信充值95折、滿200送11元、中秋團購優惠等，許多商家將「危機」轉為「良機」，成功利用大眾恐慌心理推銷充值業務，「把微信零錢轉成我們的積分，不僅有優惠，而且再也不怕失效。」

然而，對依靠微信轉帳業務為生，或藉此賺取灰色收入的商家而言，禁微信支付可謂徹底斷了財路；一個換匯平台剛在各個網路平台砸錢投放海外充微信的廣告，如今則是欲哭無淚，表示「不是我不明白，是這世界變化太快。」

一名使用微信支付做生意的商家說，之前看到深圳一市民反映弟弟因微信被封號影響做生意，多次申訴無果從騰訊公司墜樓身亡，「當時心有戚戚焉，生怕自己也遭遇什麼問題，沒想到現在美國真的要禁微信。」

微信公眾號「波士頓龍蝦君」運營公司鷺博(Heron Interverse)，是最先進入波士頓地區的微信支付經銷商之一；運營負責人魏明干說，大部分商家開通微信支付時都是微信、支付寶和銀聯支付三家一起開通，因此即便微信支付中斷，仍可用另外兩家。

新州註冊會計師高華指出，美國稅務局對微信支付和轉帳基本無法監管，因為信用卡和網購平台都要通過稅號，提供所有的紀錄，「但他們很難管微信，而且華人註冊微信也用不到美國的稅號，所有交易都無據可查。」

紐新執業律師朱建丞則指出，微信上有不少團夥組建群組，專門給人線上換匯，因為知道美國政府管不到微信上的事，但私下換匯如金額過大，也屬於洗錢行為，後果非常嚴重，「9月20號禁令細節公布後，可以預見到美國對於微信的監管力度會加大，建議先停止這樣的行為，以免引禍上身。」