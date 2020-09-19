破解禁令教戰守則：微信帳號改成美國境外 或用VPN翻牆

微信(WeChat)面臨被禁，不少美國華人開始尋求破解方法；網路專家表示，民眾確實可在漏洞之下與政府「見招拆招」，通過更換手機所在國家(地區)下載，或使用虛擬私人網路(VPN)「翻牆」使用，VPN在美國可合法使用。

若政府只是要求微信從Apple Store和Google Play下架，美國華人將帳號所在國家改成美國以外的地區，就不會受到影響；安卓(Android)手機用戶比起蘋果手機(iPhone)用戶，則更容易在第三方渠道下載微信。

目前在美華人下載僅限中國大陸用戶使用的應用程式(App)時，通常做法是將Apple Store的國別設定改為中國，然後在填寫信用卡資料和地址等個人信息後，就可以自由下載中文版微信和中文版抖音等App；帳戶設立成功後，再將國別改回美國，下載的App仍被認定為中國用戶，卻可以在美國使用。

至於聯邦政府會不會加強禁令，指示蘋果公司和谷歌公司，禁止上述在美下載及使用中國App的做法，則要看後續發展。

如同中國網民使用VPN「翻牆」到境外使用臉書，美國民眾也能運用類似手法繼續使用微信，VPN允許繞過網路供應服務上瀏覽所在區被禁的網頁或應用程序，在美國屬合法；VPN的運用在手機上居多，購買了手機版本的VPN不一定能在電腦版本上使用，想在電腦上使用微信的用戶需購置其他版本的VPN。

不過網路專家提醒，VPN服務大多需付費，免費版本可能存在盜取資料的風險，用戶應多加防範；Android手機用戶透過第三方渠道下載微信也有風險，可能引起病毒入侵或遭遇騙局。

如果民眾打算繼續使用微信和TikTok，可在20日前下載並保留在手機上，目前都可在蘋果App Store免費下載。

禁令生效後，若蘋果和谷歌被要求移除使用者資料，或TikTok和微信決定這樣做，使用者就會失去這兩個App上的資料，包括設定、微信聊天紀錄和TikTok上的影片；使用者應在禁令生效前備份重要資料。

蘋果和谷歌也不能再更新這兩個應用程式；TikTok最近一次更新是在約一周前，微信則是約一個月前；兩者也都不會再進行更多錯誤修正、安全性修正、或推出新功能。