350萬美國微信用戶受衝擊！20日起訊息將變慢、交易不穩
商務部18日宣布，基於國安因素，中國短影音平台TikTok和通訊軟體微信的用戶從20日起無法從美國應用程式商店下載或更新，微信交易也遭禁用；根據研究公司App Annie，TikTok在美國有超過5000萬名活躍用戶，微信的活躍用戶則有350萬人，此禁令將對這些用戶產生重大衝擊。
禁令內容
美國人20日起無法再從Apple和Google Play應用程式商店下載TikTok和微信；美國微信用戶也無法使用該軟體的支付功能。
禁令對用戶的意義
如果民眾手機已有TikTok，影響暫時不大；商務部會等到選舉結束，直到11月12日才全面禁用TikTok；不過，民眾若已刪除TikTok，就算有帳號也無法收到軟體修正錯誤和新增功能的更新。
此禁令對微信用戶較為迫切，20日開始不但無法從Apple Store和Google Play下載或更新，也沒辦法付款給使用微信支付的家人和商家。
商務部也禁止微信和美國實體的部分企業交易，包括提供微信虛擬主機服務的公司；換句話說，微信在美國的基礎運作也遭禁用。
手機已有軟體會怎麼樣？
應用程式需要修正安全問題與錯誤，若用戶無法收到TikTok和微信更新，最後可能無法正常運作。就算用戶暫時不受新禁令影響，但之後還是無法使用應用程式，最好的情況是這些應用程式仍可運作但效能非常差。
微信用戶20日就可能面臨此問題，交易服務可能開始不穩，也可能出現訊息傳送緩慢或延誤。
民眾可以怎麼做？
美國用戶並無實際作法，目前TikTok試圖和甲骨文(Oracle)達成協議，好在11月前以避開禁令。
Google Android用戶也許可從「從其他管道下載」微信和TikTok的未來版本，這表示要改變部分安全設定，才能從Google Play以外的應用程式商店下載軟體。
蘋果手機也有辦法安裝未授權的應用程式，但要從其他非官方管道下載和安裝應用程式並不實際，因為此舉恐毀損手機安全性，而且難度偏高。
用戶出國時也可從國外應用程式商店下載，或者可透過虛擬私人網路(VPN)來調整手機位置。
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