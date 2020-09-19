華府官員：TikTok尚有一線生機 微信在美已經死亡

美國商務部18日上午宣布，20日起將在美國國內禁止抖音(TikTok)與微信(WeChat)，一名川普政府高層官員18日對CNBC有線電視網指出，抖音在美仍有一線生機，但中國科技巨擘騰訊(Tencent)旗下的社群通訊程式微信(WeChat)，在美國則「已經死亡」。

商務部宣布的禁令中，包括全面禁止抖音、微信在美國國內的商業交易；從20日起，美國廠商就無法再提供微信或抖音，而在美國國內的應用程式網路商店選單裡，將再也看不到抖音與微信。

CNBC指出，商務部官員匿名接受訪問時說，已經下載微信的消費者，今後仍可繼續使用，但可能遭遇某些問題，因為微信的應用程式資料傳輸，是透過美國公司的服務才得以完成。

川普總統連續幾周多次指稱，美國民眾如果使用由中國擁有的抖音，將讓美國面臨國家安全威脅。母公司為北京字節跳動科技有限公司(ByteDance Technology)的抖音，從11月12日起將面臨美國政府加強管控。

報導指出，科技大廠甲骨文(Oracle)與零售巨擘沃爾瑪(Walmart)聯手買下抖音，還是有機會成案；消息人士透露，周末期間將持續抖音出售事宜的協商，其中有許多「重要關鍵」有待解決，例如所有權的組織架構，以及抖音軟體的技術問題。

不過，知情官員透露，抖音出售案很可能在商務部訂定的期限之前拍板定案；報導指出，相形之下，川普政府對微信的態度，就明顯冷漠許多；微信是許多僑胞與中國家人及親朋好友保持聯繫的重要溝通工具，但川普政府「完全沒有胃口」。

騰訊發言人18日發表聲明指出，微信對於使用者隱私保護以及個資安全，向來採取最高標準要求，商務部的禁用宣布「令人遺憾」。

聲明中指出：「由於我們希望對美國國內的用戶繼續提供服務，我們將繼續與美國政府以及其他美國股東磋商，尋求長遠的解決之道。」