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美國務次卿訪台 軍事經貿多方施壓北京

世界日報 / 社論

美國國務院主管經濟、能源與環境的國務次卿克拉奇(Keith Krach)17日率團抵達台北訪問。這是美台1979年斷交以來，訪台的美國最高層官員。儘管克拉奇名義上是出席李登輝的追思禮拜，但實際意圖是透過了解台灣政經發展，深化台美緊密經濟連結，也表態讓北京看。這是美國籌組「去中國化」供應鏈(第二軌供應鏈)戰略的一部分，台灣將強化與美國的戰略夥伴關係。

華府大動作「親台」不斷加碼，近日宣布售台灣七項新武器，包括遠程空對地導彈、水雷、先進的「死神」(Reaper)無武裝無人偵察機、火箭砲系統以及陸基「魚叉」反艦導彈等。從這些軍備看，明顯針對共軍機艦，除了提供台灣自我防衛需求，也針對共軍機艦近期常靠近台灣周邊，讓台灣未來更有能力應對，並強化台美共同制衡解放軍的戰力。

這波軍售打破美國分批售台武器的慣例，台灣財政如能負荷，實質上將愈來愈成為美國「印太戰略」的成員之一；也有評論指美國在建立「亞洲版北約」，台灣等於被納入亞洲版北約的成員。這些改變影響兩岸和東亞戰略情勢極大，所以共軍加強對台施壓，12架戰機越過台海中線，表達不滿。但愈這樣做，可能引起台灣民眾憤慨，而美國在政治、經濟和軍事上拉緊台灣對付北京就更積極。

美方高層官員訪台重大突破，台方當然高興，但蔡英文政府也出了一點糗。蔡政府期待克拉奇訪台能開啟台美經濟和商業對話，實際上，美方還是定位以弔唁李登輝為主，台方期待的雙邊經濟對話，甚至談自貿協定(FTA)，都不在克拉奇議程中。但雙方仍可在非公開場合針對相關議題討論，為今後美台對話打下基礎。

克拉奇開新例後，即使川普政府無法連任，但民主黨政府上台後，將來美中台三邊關係可能進入全新的洗牌階段。過去40年賴以維繫的「一中原則」，可能頻遇挑戰；而中方靠優勢經貿成就支撐的國際關係也面臨被重組。

有學者認為，美國對外經貿政策有兩大區塊，一塊是「印太戰略」，另外一塊是最近推動的「經濟繁榮網絡」(Economic Prosperity Network, EPN)。克拉奇是美國負責主推EPN和技術層面的領導人，EPN就是美國要創造中國以外的「第二軌供應鏈」，防止對特定國家(中國)供應鏈依賴太高。其中「印太戰略」含較高政治、軍事戰略成分，後者則偏重經貿合作。

專家指出，第二軌供應鏈概念，日本也找澳洲、印度，啟動「供應鏈網路韌性計畫」(Supply Chain Resilience Initiative)，以降低對中國的依賴。9月9日歐盟也公布前瞻性報告，談到歐盟供應鏈過度仰賴進口、過度仰賴特定國家供應，會讓歐盟經濟主權受到威脅，言下之意歐盟也要發展二軌供應鏈，都是針對中國而來，習近平當局的頭疼問題接踵而至，困難還在後頭。

除了美國想與台灣增進經貿連結，台灣也積極藉助美國建構第二軌供應鏈機會，加入美國推動的EPN。台灣還對美台後續洽簽雙邊貿易協議(Bilateral Trade Agreement, BTA)充滿高度期待，希望雙方盡快洽簽。台美未來如簽BTA，效果若等同於具全面意義的FTA，雙方產品將可互相零關稅交易，雙邊整體經濟福利效果也將極大化，對沒有邦交關係的美台，如同「經貿建交」。

如果台灣進一步被納入美國的可信賴夥伴聯盟或EPN，如同加入經貿版的印太戰略聯盟，與日、韓、紐西蘭、澳洲、印度、越南等國都有機會簽訂經貿協議，將帶動台灣經濟進一步全球化發展，對軍事安全防衛和經貿兩方面，都影響極大。

克拉奇此次訪台，意在深化美台經貿依存度，為美台經濟連結緊密化及擺脫對中國依賴提供契機。實際上，民進黨政府也藉機推動經貿上「遠中親美」。

目前台灣年年對大陸出超，去年出超即達1290億美元。台灣經濟深度依賴大陸，實際上已隱藏極大政治風險，一旦大陸要「斷鏈」，台灣會立刻窒息。擁抱美國、加深對美國依賴，甚至重回70、80年代，Made in Taiwan扮演美國市場主角之一，不失為對策。

但兩岸地理、語言、歷史文化等關係深厚，台灣很難擺脫大陸的經濟影響，完全追隨美國切割中國供應鏈不但不可能，而且也不智。經貿關係如何在美中之間求取平衡，看來不是蔡政府想要或有能力實現的對策。

克拉奇 歐盟

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