曼谷周末「反政府示威」號召10萬人 將圍總理辦公室

泰國反政府運動持續延燒，19日將再有學生發起大型政治集會活動，無視官方施壓持續上街呼籲改革君主制。外界預期規模將創數年來之最，主辦單位認為參加人數將多達10萬人，警方則預估抗議人數頂多5萬人。

美聯社報導，本周末計畫舉行的為期兩天集會，令曼谷街頭充滿緊張不安的氣氛，人們對示威學生在要求改革泰國君主制的道路上能夠走多遠，以及當局如何做出反應甚為擔憂。

根據估計，至少有1萬人參加8月16日舉行的大型抗議集會，本周末預料將會有更多人上街。主辦者為了升級抗議策略，打算19日在法政大學過夜，20日遊行到總理辦公室，遞交陳情書，並向總理帕拉育施壓，要求他下台。

發起一系列反政府示威活動的聯盟組織，最初的要求是舉辦新的大選解散國會，制定新憲法並停止恐嚇政治運動參與者。但本周末集會的主要組織者一直宣傳著另一項訴求，希望限制君主制的權力。這項對王室的公開挑戰大大提高了示威運動的政治溫度。

泰國法政大學學生8月10日就曾在曼谷郊外的集會上發表改革王室的十點聲明，包括要求廢除批評王室罪。學生抗議領袖之一的巴利說：「我們已打破玻璃天花板，掀掉了屋頂。鳥兒現在可以自由飛翔了。這次集會我們能飛多遠？我們拭目以待。」

法政大學早前說，不容許示威者在校內集會，但示威組織表明會繼續行動。警方警告，遊行到總理府可能違法，帕拉育則呼籲示威者不要增加新冠疫情傳播的風險，應該將健康放在政治之上。

近期的泰國學運抗議浪潮基本上仍維持和平抗爭模式，但泰國社會擔憂1976年的「法政大學大屠殺」事件再次重演，該事件總共造成46人死亡、167人受傷。