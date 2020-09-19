日本傳銷公司藉「安倍名義」 詐騙得手20億美元 受害者近萬人

日本傳銷公司「日本生活」涉嫌銷售醫療器材詐騙，並用前首相安倍晉三的賞櫻會邀請函取信被害人，得手2100億日圓（約20億美元），約1萬人受害。警方今天逮捕日本生活前董事長山口隆祥等14人。日媒報導，警方將此案視為大型詐騙案件，正調查巨款下落。

日本生活（Japan Life）公司成立於1975年，2003年起販售磁力項圈等價值數百萬日圓的磁石醫療商品，並推銷所謂的「代租制度」，客戶購買的商品由日本生活公司代為出租給他人，客戶將可獲得每年約6%的租金分紅，但實際上這些磁石商品幾乎不存在。

日本生活的詐騙對象主要是老年人，且為取信被害人，2015年將前首相安倍晉三署名邀請山口隆祥參加「賞櫻會」的邀請函，以及安倍的照片印成傳單，做為推銷時使用。去年有反對派國會議員在議會內質問安倍邀請山口參加「賞櫻會」，當時安倍否認與山口有個人關係。

今天被警方逮捕者，包括今年78歲的前董事長山口隆祥，以及他的女兒、日本生活前社長山口HIROMI等共14人。罪名包括嫌犯在2017年時，明知公司資金周轉不靈、債務過重無法支付分紅，仍向12名客戶騙取共約8000萬日圓。

日本生活在2017年年底破產，2018年東京地方法院同意啟動破產程序。當時公司欠債2400億日圓（約22.9億美元）。

官房長官加藤勝信18日召開記者會說明案情，有媒體詢問，安倍的「賞櫻會」邀請函是否導致被害人增加。加藤回應，關於特定的個人是否有出席賞櫻會，參加的名簿沒有保留下來，無法進行調查。