再槓西方國家？白俄羅斯封波蘭、立陶宛、烏克蘭邊境

白俄羅斯總統魯卡申柯17日宣布關閉與波蘭和立陶宛的邊界、加強與烏克蘭邊界的管制，並在邊界部屬軍隊。立陶宛，波蘭和烏克蘭在白俄爆發反政府示威時，都曾聲援抗議民眾。據莫斯科時報報導，白俄邊境守衛表示18日加強檢查和戰略部署，但仍然允許通關。

白俄羅斯上月的總統選舉遭控舞弊，掀起針對魯卡申柯的大規模示威。當局隨後爆出拘捕、虐待示威者，引起各國抗議；魯卡申柯則聲稱以公平方是贏得選舉，並指控西方國家介入。

魯卡申柯在明斯克舉行的婦女論壇上演講表示：「我們被迫自街道撤出軍隊，有一半的軍隊處於戒備狀態，並關閉與西方國家的邊界，首批是立陶宛與波蘭。」他說：「讓我們最感遺憾的是，我們被迫加強與形同手足的烏克蘭的邊界管制。」

路透報導，波蘭副外交部長雅布隆斯基說：「我們將此視為宣傳的另一環，這是一場心理戰，目的在讓人覺得有外部威脅。」波蘭外交部表示，邊界運作正常。

立陶宛外交部長林克維丘斯說：「我們不知道（宣布）這個消息代表什麼。他們將對貨物與民眾等關閉邊界嗎？我們必須觀望這個宣言代表什麼，以及這項命令如何執行。」

聯國人權委員會 加強監察白俄

聯合國人權委員會18日開會討論白俄羅斯羈押示威者並施暴問題。白俄人權狀特別報告員表示，超過1萬人因參加和平示威而遭到虐待，反對派領袖季哈諾夫斯卡婭透過影片呼籲歐盟強硬行動。

委員會隨後通過歐盟提出的決議，同意加強監察白俄的侵犯人權情，白俄外交部則批評做法干預該國內部事務，是危險先例。