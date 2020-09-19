波蘭版伊凡卡？總統委任25歲女兒當顧問惹議

波蘭總統杜達（前中）今年7月再次當選總統，前右是他的女兒金加。杜達任命金加為顧問，此舉引發裙帶關係的指控。美聯社資料照片

波蘭總統杜達16日在推特公布，已委任他的25歲女兒金加擔任顧問。但這個任命引來爭議，金加遭反對者批評為「波蘭版伊凡卡」。

杜達表示金加將作為負責社會議題方面的顧問，強調她以義工身分工作，「沒有收取任何報酬」。不過這項任命引起金加是依靠裙帶關係的指責，不只反對者，甚至支持杜達的執政黨法律與公正黨也有人批評。

金加是一位律師，一直遭反對者稱為「波蘭版伊凡卡」。伊凡卡是美國總統川普的女兒，並擔任白宮高級顧問，美聯社稱伊凡卡在美國政府中發揮著關鍵作用。二人不同的是，金加在杜達執政時期幾乎沒有擔當明顯的角色。

杜達在2015年首次當選總統，今年7月再次當選。美聯社報導指出，與伊凡卡不同的是，在父親杜達的總統任期中，金加基本上沒有發揮明顯的作用，但她在今年7月大選之夜的演講引發了全國的關注。她在演講中呼籲，社會上所有人都應該受到尊重，不論他們存在何種差異。此舉的目的被認為是軟化其父親的形象，以爭取年輕選民。

據BBC、紐約時報等媒體報導，杜達是一個在社會觀念上相對保守的天主教徒，在競選期間他「保護傳統家庭」的承諾引發了年長選民和天主教徒的共鳴，同時杜達多次表示，反對LGBT群體爭取更多權利的活動。而杜達當時的競爭對手——公民綱領黨候選人、華沙市長恰斯科夫斯基則得到了年輕人的支持，獲得了50歲以下選民的多數選票。