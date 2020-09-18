中印緊張局勢再升溫...兩國是否開戰？四個關鍵問題解析

中印之間的緊張局勢在雙方外長會面後不降反升，德國之聲專訪中國社科院亞太與全球戰略研究所副研究員劉小雪，以及澳洲戰略政策研究所，印度裔研究員Aakriti Bachhawat，剖析各方關心的幾個問題。

1.中印會不會開戰？若開戰誰會贏？

劉小雪認為，中印外長雖然都表態戰爭不能解決問題，但聲明中讓衝突降級的做法不夠具體。她說：「只說要盡快脫離接觸，保持必要的距離。盡快是多快？必要是多少？」

她認為中印邊境戰事會不會爆發取決於新德裡的做法。她說：「現在說中國邊境很緊張都是印度人在說，說明他們確實覺得緊張」。

至於如果雙方真的開打，劉小雪相信中國能取得壓倒性勝利。她說：「軍隊第一打的是消耗戰，看誰有錢，然後是看誰的政治穩定，民主國家輸的話肯定是要倒台的。我們在非民主國家，或是說政治統一，輸贏都不重要，我們能夠堅持，我們打持久戰是可以的，我們還有錢能打。」

Bachhawat的看法則表示，解放軍不斷違反雙方和談結果持續挑釁，導致兩國軍方都無法達到脫離接觸的目標，衝突不斷升級下，的確很可能在邊境爆發戰爭。

她表示，持久戰的確對印軍比較不利，特別是印度邊界的發展和建設不如中國，無法像中國提供長期後勤補給。但她強調，在進入10月之後，高海拔冬季戰場對於「設備還有戰術都比較精良的印軍」有利。重點在於不要讓戰事拖過冬季，印軍就能成功牽制解放軍。

2.傷亡人數各說各話，該相信誰？

中國官媒環球時報總編輯胡錫進9月17日表示，印度國防部長辛格說解放軍有重大人員傷亡是假新聞。

他說:「據我所知，6月15日加勒萬河谷衝突中，中國軍隊的死亡人數遠遠少於印度軍隊的20人死亡。沒有中國士兵被印軍俘虜，但解放軍當天俘虜了很多印度士兵。」他還說解放軍在6月15日加勒萬河谷與8月30日班公湖兩場衝突都「佔上風」，並強調辛格講話「是對印度民族主義勢力的鼓舞」。

劉小雪也表示，她個人不太相信印度的數據，「因為印度人的嘴是很能說的，我們中國人不說話不代表我們輸了」。

她說：「印度人太能說了，口才表達，黑白顛倒是很有水平的，因為他們英文太好了。」但她也提到在中方沒有公布實際傷亡人數下，她也無從獲得具體的訊息。

Bachhawat則說：「印度是民主國家，中國是威權政府，當然印度數據比較可靠，因為印度軍方統計都在媒體和議會的監督之下。」

她表示，印度官方很早就公布有20名死者，但中國到現在傷亡者人數都不明。她也強調，雖然她個人相信是解放軍傷亡比較嚴重，但在不確定印軍有沒有誇大下，她認為實際上只能說中方有傷亡，但不知道是多少。

3.雙方領導人出面解決？

劉小雪認為，中國這邊是「完全沒問題」，但是印度有「面子問題」。她說現在中國普遍對於印度總理莫迪很負面，認為莫迪對中國沒有實質辦法，只能把中國的app開刀，「從經濟效果就不明顯，更別說政治效果」。

但她依舊認為政治解決還是要從高層來解決。她也說，對中國來說，高層一旦定調，下面就很能去落實。不過印度軍方和政方好像總是意見不同，政方一邊談，軍隊還在做表態。

她強調中國對於印度「在很多問題上根本就不能站到全局的高度有些失望」，因為中國重視的是「攜手對抗疫情，對抗逆全球化潮流」，但印度「只在一些小問題後面斤斤計較」。

她說：「如果印度還是這種態度，（領導人）見不見意義都不大。」

Bachhawat的看法則與她完全相左，她認為是中國在「顧面子」，因為中國可能沒有料到這次印軍的決心如此堅強，表示在印方堅持不退縮之下，中國的選項也不多，「無法像之前嘗試在邊界佔據更多領土」。

她認為，雖然用外交解決不是不可能，但是印度對於透過領導人解決本次衝突的警戒心很高。她提到，過去莫迪曾和習近平保持私交，兩人也曾多次會晤，但是現在看來都像是在打臉印度，讓印度感覺遭到「背叛」。

她說：「如果中國想要保持顏面這麼做（讓雙方領導人會面），印度也不會想。」

4.接下來怎麼辦？

劉小雪表示，中國立場很堅定，「黨指揮槍，政府指揮軍隊」，現在就看印方是如何回應。

她說：「對我們中國來說，打跟不打我們態度都很堅決。打，我們奉陪到底。不打當然更好，和平很重要。談是最好的，我們談出五點共識，那就落實。如果印度趁我們談話的時候，繼續佔地方，那就不是真正談的態度。」

她也提到，中國現在希望「雙邊問題雙邊解決」，但是印度卻想引起國際重視。「往往是一些小國、弱國呼籲國際上，多邊的這種，特別是邊境問題，把它誇大化，到國際上去解決。」

Bachhawat提到，以全球政治來看，國際社會是比較相信印度的，因為中國在印度邊境的做法跟其在區域擴張勢力脫不了關係。

她說：「如果中國在習近平的領導下，不改變嘗試奪取印度領土的這種改變現狀的做法，就像是在南海上擴張也是一樣，那印度只能持續讓中國騷擾印度的代價提高。」

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