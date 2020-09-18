美國與北韓有望對話？韓智庫：金與正10月或訪美

美國國務卿龐培歐近日表態，有意與北韓再度啟動無核化談判，南韓智庫「韓國國家安保戰略研究院」研究員認為，雖然第三次川金會在這個時機舉行的機率不大，但北韓領導人金正恩胞妹、北韓二把手金與正有可能在今年10月訪問美國。

據朝鮮日報網報導，龐培歐日前表示，「為了與北韓進行無核化談判，正在進行很多努力。不僅是同盟，也在和北韓進行努力。」

龐培歐說，「我們和同盟國日本、南韓正在進行努力找出能夠成為機會的地方，甚至也在和北韓努力。」這暗示了雖然自去年10月斯德哥爾摩未能達成協議後，美朝談判中斷，但雙方正在進行秘密接觸。

據報導，有觀察人士認為，已經近50天沒有在公開場合露面的金與正正在秘密準備對美談判。在美國大選之前的10月，金與正有可能訪問美國。

據悉，金與正在今年7月時曾表示，「我認為今年不會發生朝美首腦會談之類的事情。我個人一定要拿到收錄了美國獨立節紀念活動的DVD。」表達了與美國接觸的意願。

對此，南韓智庫「韓國國家安保戰略研究院」研究員表示，金正恩雖然強調自力更生，但北韓仍盡力與美國政府維持關係，保持北韓無核化談判的基本方向。但研究源進一步指出，美國大選之前雙方不太可能進行第三次川金會，但10月分，金與正可能會親自與龐培歐舉行高層會談。

南韓前任高層外交官也表示，「川普政府為了在大選前阻止北韓的武力挑釁等不利因素，有可能與對方開啟談話模式，從而控制局面。」