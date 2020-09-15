9位歐洲議會議員及學者聯名投書 呼籲歐盟強化和台合作

外交部今天表示，由歐洲議會外委會安全暨防衛小組主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）領銜，包括歐洲議會「對中國關係代表團」團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）等9位歐洲政要及學者專家，9月14日聯名投書德國及法國重要媒體，積極呼籲歐盟加強與民主台灣的交往合作，因應中國大陸對台灣的威脅，以維持台海和平穩定。

外交部表示，洛瓦索曾任法國總統馬克宏的首任歐洲事務部長，9位政要及專家學者為包瑞翰、歐洲議會「對美國關係代表團」團長、波蘭前外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）、歐洲議會人權小組副主席格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）、歐洲議會「阿富汗關係代表團」團長奧斯特維奇（Petras Austrevicius）、歐洲議會前外委會主席布洛克（Elmar Brok）、前德國駐中國大使史坦徹（Volker Stanzel）、德國智庫Mercator中國研究中心資深研究員毛漢斯（Hanns Maull）、法國「蒙田研究所」（Institut Montaigne）亞洲專家高德蒙（François Godement）。

外交部表示，洛瓦索等人一致建議歐盟應強化與台灣高層對話，並在國際參與、公共衛生、經貿、供應鏈合作、區域安全、增加台灣媒體在歐洲衛星電視的傳播等領域，加強與理念相近的台灣合作。外交部對此表示歡迎與感謝。

外交部表示，這是在幾周前70名歐洲議會、美國、德國、法國等各民主國家國會議員聯名發表共同聲明力挺捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台後，跨歐各國意見領袖再次力挺民主台灣，以具體行動展現對台歐關係的支持。

外交部表示，這9位歐洲政要及意見領袖特別強調台歐高層對話的重要，尤其重視供應鏈的合作。外交部強調，台灣與歐盟是理念相近的價值夥伴，面臨後疫情時代全球政經局勢重組，台歐雙方在5G通訊網絡、醫療生技及綠色經濟等戰略性產業具廣大合作空間，有助雙方相關產業供應鏈的重新布局，也對全球政經情勢發揮穩定性作用，未來將持續推動台歐關係進一步發展。