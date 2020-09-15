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美盼組阿拉伯大聯盟 籲攜手對抗伊朗

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

美國欲拉攏更多阿拉伯國家結盟，共同在地緣政治上抵制伊朗的擴張！繼巴林、阿聯酋與以色列關係正常化後，美國國務卿龐培歐14日宣布，希望沙烏地、卡達也能加入抵制伊朗的聯盟，但卡達目前正受到阿拉伯國家的制裁，因此龐培歐希望波灣國家能解除對卡達制裁，並呼籲，「伊朗才是區域穩定最大的敵人。」

爭取波灣國家合作

根據《半島電視台》報導，龐培歐近日表示，希望跟美國友好的阿拉伯國家都可以擺脫彼此過去的紛爭，在「中東和平計畫」的架構下攜手合作、促進區域和平，並抵制在中東日漸擴張的伊朗勢力。其中，卡達身為波灣國家之一，卻因為之前以涉嫌資助恐怖主義為由，遭到周圍國家經濟制裁。

因此龐培歐希望波灣國家能對卡達解除已實施超過3年的制裁，解除卡達航空的禁飛令並重啟邊界開放。卡達目前在美國授意下，正在為阿富汗內戰進行調停，卡達外長阿布杜拉說，為阿富汗雙方進行調停不只牽涉該國國內政治局勢，也會影響中東的和平穩定，他們會持續努力。

巴勒斯坦恐遭漠視

近日在美國的拉攏下，以色列與巴林、阿聯酋紛紛達成外交關係正常化的協議，美國也希望卡達、沙烏地等國加入，在中東組成對抗伊朗的聯盟。伊朗在伊拉克、黎巴嫩都有資助當地軍事組織或反對黨，黎巴嫩的真主黨就是最明顯的例子。

《新聞周刊》提到，過往因為宗教等原因，阿拉伯聯盟對於巴勒斯坦相當支持，不過在川普的操作下，巴勒斯坦已經不是眾阿拉伯國家最在乎的利益，這也將讓以色列可以更安心佔領巴勒斯坦於加薩走廊與戈蘭高地等區域的屯墾區，「巴勒斯坦議題恐將在以色列與阿拉伯國家的外交互動中消失。」

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