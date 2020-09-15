教宗延長主教任命協議　中梵建交路遙遙

(德國之聲中文網) 根據路透社報導，梵蒂岡高層人士透露教宗方濟各 (Pope Francis) 已批准，將中梵之間簽訂的主教任命協議延長兩年。消息人士說：「我們認為謹慎的做法是將協議再延長兩年。」

梵蒂岡與中國之間主教任命的臨時協議從2018年10月22日起生效，協議表明教宗對於主教人選有最終決定權。若中國也同意再延長協議兩年，協議便會沿用原本的形式。

亞洲地區的部分天主教徒擔憂中國會要求梵蒂岡將香港納入協議的範圍中。不過消息人士否認這項說法，強調協議內容沒有任何更動。不過，中梵之間的協議文本至今尚未公開。消息人士強調，梵蒂岡內部人士提議延長協議後，教宗已批准。

上周，中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上表示，中國也很希望延長協議，強調「雙方將繼續保持密切的溝通和磋商，持續推動改善關系的進程」。梵蒂岡的國務院長帕羅林 (Pietro Parolin) 9月14日接受媒體訪問時也說，他希望中國會延長協議。

過往，中國的天主教會分成政府允許的官方教會與效忠梵蒂岡的「地下教會」，不過在經歷了50年的分裂後，現在雙方都認定教宗是天主教會的最高領袖。消息人士告訴路透社：「要與一個把宗教視為干預勢力的無神論共產政權打交道很不容易，但是我們至少與中國政府有個協議，這樣總比什麼都沒有好。」

宗教自由

雖然中國的憲法保障宗教自由，但是中國政府近年卻加強對宗教的管制，因為他們將宗教視為對政府權威的威脅。批評者說，這樣的發展讓中梵協議成了一個笑話。不過梵蒂岡堅稱，如果沒有與中國達成協議，天主教恐怕會分裂。

香港的前樞機主教陳日君批評梵蒂岡出賣中國的地下教會，強調這種作法辜負了被迫害的中國天主教徒。

梵蒂岡長期關注中國事務的刊物「亞洲新聞」(AsiaNews) 的負責人柏納多神父向路透社表示：「我可以理解為何梵蒂岡想延長協議，畢竟中國與梵蒂岡在1949年之後都沒有對話。這個協議讓梵蒂岡至少握有一絲微乎其微的希望。」不過柏納多神父也說目前中梵協議的成效有限，所以他希望梵蒂岡能夠向中國提出更多要求。

許多人將中梵協議視為是雙方斷交70年來，重建關系的前兆。但中梵若要建交，梵蒂岡必須解除與台灣的邦交關系。消息人士向路透社表示：「中國與梵蒂岡邁向正常外交關系的道路仍非常漫長。」

楊威廉 (路透社)

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