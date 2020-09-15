星國推防疫追蹤器 遭民質疑侵犯隱私

新加坡新推出隨身攜帶、追蹤疫情的儀器，遭外界質疑侵犯隱私！新加坡3月為了追蹤新冠疫情率先全球推出防疫追蹤APP，近日星國政府又推出藍芽機器進行追蹤，此儀器無需手機操作，對中高齡長者非常方便。而針對外界的隱私疑慮，新國科技部顧問邦尼認為，追蹤器會定期清除個資，且只有確診時才會將資料上傳。

追蹤器友善銀髮族

根據《英國廣播公司》報導，這個小機器可以隨身帶著走，算是新加坡早在3月推出的行動追蹤APP的硬體版，該裝置以藍芽進行操控，無需使用手機軟體，對於新加坡許多不太會使用智慧型手機的高齡族群來說，會有比較大的接受程度。

政府也希望透過軟硬體的並行，加速經濟的重啟，讓旅館、電影院與體育館等高風險區域更好追蹤疫情，新加坡政府表示，中老年人面對新冠疫情的風險比較高、使用智慧型手機的比例比較低，因此希望透過此款裝置進行更全面的掌握，但所有人都可以申請這款追蹤器，不限制年齡。

根據《約翰霍普金斯大學》統計，新加坡目前超過57000人確診、但僅有27例死亡，該國疫情在7月底曾有升溫的趨勢，但到8月初至今逐步降溫，從單日百人以上確診到目前僅剩50人左右。

隱私無須擔心

先前在英國、澳洲推出防疫APP都有侵犯隱私的質疑，這款追蹤器能否更加確保民眾隱私安全？新加坡科技部顧問（外聘）邦尼認為，該追蹤器跟APP一樣，定期會清除個資，而且只有使用者確診時才會將資料上傳，而且機器無需智慧型手機即可操作，也讓洩漏隱私的管道減少。

根據《半島電視台》報導，澳洲、英國等國都有使用防疫APP對疫情進行追蹤。中東國家卡達甚至要求境內居民都要安裝防疫追蹤APP「Ehteraz」，但是此APP會強制永久接收用戶手機的GPS定位與藍芽位址，引發外界質疑政府侵害人民隱私。

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