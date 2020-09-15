示威持續5周 白俄總統赴俄找普亭救政權

白俄羅斯抗議總統大選不公的示威活動已持續五周，總統魯卡申柯14日出訪俄羅斯會見總統普亭，尋求援助；俄羅斯將提供白俄15億美元的貸款。俄羅斯14日已調派一批傘兵到白俄參加聯合軍演。

俄羅斯承諾 提供15億貸款

路透報導，魯卡申柯前往俄羅斯度假勝地索契，與普亭會面。普亭恭喜魯卡申柯勝選，並表示俄羅斯支持白俄羅斯人民在不受外界影響下，和平對話達成共識。魯卡申柯近期飽受西方國家指責鎮壓和逮捕示威者、綁架反對派領袖，他則指控北約試圖侵犯領土。

據俄羅斯媒體報導，普亭說，俄羅斯仍然遵守雙方包括俄白聯盟條約等所有協議，認為兩國應在國防領域加強合作，14日派遣傘兵到白俄參加「斯拉夫手足2020」聯合軍演，直到25日。俄羅斯並將向白俄羅斯提供15億美元貸款，努力將國家經濟恢復至疫情前水準。

魯卡申柯則向普亭表示，經濟是一切問題的根本，白俄羅斯將同俄羅斯在經濟等領域展開緊密合作。長期以來，俄羅斯一直在推動與白俄的政治和經濟融合，包含共同貨幣，但魯卡申柯抵抗了這股壓力。不過，隨著抗議活動持續，魯卡申柯可能無法再堅持立場；作為俄羅斯協助的代價，兩國的雙邊關係未來將更受制於莫斯科。

明斯克再爆示威 400人被捕

在魯卡申柯出訪俄羅斯前夕，白俄首都明斯克13日再爆發大型反政府示威，要求魯卡申柯下台，是連續5周發生大規模示威活動。

明斯克有超過10萬人走上街頭，當局派出鎮暴警察到場驅散，多人被警方帶走，總共約400人被拘捕。另外，有大批示威者向總統官邸方向遊行，他們手持象徵反政府的旗幟，要求魯卡申柯下台。