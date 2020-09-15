俄羅斯地方選舉 反對派西伯利亞搶下「象徵性勝利」

俄羅斯周末舉行地方選舉，反對派14日宣稱在西伯利亞贏得象徵性勝利，執政黨則說，出口民調顯示他們勝利在望。不過選舉觀察家指出，這次選舉因舞弊而蒙塵。俄羅斯於11日至13日舉行首長、地區議會與市議會議員選舉，以及數個席次的國會議員補選。

反對派領袖納瓦尼的兩個政壇盟友，14日當選西伯利亞多木斯克市議員。根據稍早地方選舉官員公布的選舉結果，儘管執政「團結俄羅斯黨」在多木斯克市以24.46%的得票率領先，不過當地有兩個選區由納瓦尼盟友法蒂、法德耶娃高票當選市議員。納瓦尼上個月就是在多木斯克市疑遭下毒。

中央社引述法新社報導，俄羅斯明年舉行國會大選，這次地方選舉被視為對總統普亭的期中考。2015年地方選舉時，團結俄羅斯黨在人口約50萬的多木斯克市得票率為52.27%，本屆則是銳減，僅獲得24.46%，並喪失多木斯克市議會的多數席次。

此外，部分開票結果顯示，獲得普亭相挺的親克宮政治人物，在包括科米、韃靼與堪察加等超過12個區的首長選舉勝出，或是即將取得壓倒性勝利。上述結果顯示團結俄羅斯黨大勝，但也顯示在西伯利亞的部分地區，反對派有所斬獲。