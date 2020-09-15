人為破壞！巴西森林大火燒兩個月 全球最大濕地生態大毀

位於南半球的巴西，今年冬天因出現不尋常的氣候現象，加上人類的行為，使得各地發生森林火災、氣候乾燥、空氣品質差、「黑雨」和高溫等問題。中西部馬托格羅索州今年已有2萬4000多處發生火災，是10年來最糟糕的情況，其中大沼澤地區火勢已延燒2個月，美洲虎生存環境也被燒毀。

根據巴西新聞網站G1報導，森林火災主要影響亞馬遜和大沼澤（Pantanal）2個巴西生物群系，而火災的源頭都是人類的行為。大沼澤是世界上最大的濕地。

單單大沼澤，消防隊的滅火行動已經持續月餘，專家估計至少12%的生態體系已經被毀滅。除了生物群系被毀外，大沼澤的森林火災也造成許多動物死傷。

在滅火行動中，至少一名義消喪生。巴西環境部奇科門德斯生物多樣性保護研究所（ICMBio）工作人員威靈頓（Welingron Fernando），在戈亞斯州（Gois）西南部天空高地（Chapada do Ce）協助滅火，試圖拯救動物時，全身80%燒傷不治。

巴西東南部大西洋叢林（Mata Atlantica）也發生森林火災。自9月開始，聖保羅州每天平均出現65處新的火災地點，較2019年同期紀錄多出6倍。

森林火災引起的濃煙加劇巴西各地空氣汙染問題，比如大沼澤森林火災引起的濃煙，甚至隨風飄到1000多公里外的巴西南部巴拉納（Parana）州府古里提巴（Curitiba）。

巴西國家太空署（Inpe）公布的衛星圖像指出，亞馬遜和大沼澤森林火災的濃煙，在巴西領土蔓延超過3000公里，從中西部馬托格羅索（Mato Grosso）和南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）2州開始，現在已經抵達巴西南部，造成最南端的南大河州（Rio Grande do Sul）下起「黑雨」。

巴西氣象學家瓦倫特（Catia Valente）指出，大量的濃煙隨著強勁風勢吹向南部，與沿海的濕冷空氣相遇後形成濃厚漆黑的雲霧，接著就開始落下「黑雨」。

氣候乾燥也加劇火勢蔓延。今年大沼澤遭遇近47年來最長的旱季。巴西農業研究機構英伯拉帕（Embrapa）研究人員指出，令太平洋中東部海水異常變冷的反聖嬰現象（La Nia），可能是導致大沼澤生物群系出現歷史性乾旱的主因。

因沼澤淹沒面積較小，有更大林地範圍做為發生火災的「燃料」，而強風也加重火勢的蔓延。