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金星有生命？發現大氣層有磷化氫 尋找外星生命最重要發展

聯合報 / 編譯胡夢瑋／即時報導
科學家在金星大氣層中發現磷化氫（phosphine）的蹤跡。圖為畫家筆下的金星表面。歐新社
科學家在金星大氣層中發現磷化氫（phosphine）的蹤跡。圖為畫家筆下的金星表面。歐新社

最新研究指出，科學家在金星大氣層中發現磷化氫（phosphine）的蹤跡，這種氣體在地球上被歸因於生物體。美國太空總署（NASA）署長表示，這是尋找外星生命「迄今最重要的發展」。

法新社報導，金星的環境非常嚴峻，大氣成分以二氧化碳為主，表面溫度高達攝氏400度以上。然而，專家團隊近期偵測到磷化氫的存在，磷化氫是一種無色、劇毒的易燃氣體，在地球上通常由有機生物分解而產生。

科學家透過在夏威夷、智利的望遠鏡觀察金星距離表面約60公里的高空雲層。

該研究發布在自然天文學（Nature Astronomy）期刊，不過，研究團隊強調，磷化氫的存在並不能夠證明金星上有生命。

然而，由於在金星炙熱表面的雲層具有很高的酸性，因此磷化氫很快就被破壞，這項研究確實表明某種東西正在重新創造它。研究人員進行了幾次模組運算以解釋磷化氫的產生。

他們結論出，這份研究提供「金星上異常和無法解釋的化學現象」的證據。

研究領導作者卡迪夫大學天文學家格里夫斯（Jane Greaves）表示，單單磷化氫的存在不能證明金星上有生命。

她說，「我不認為我們可以這樣說，即使金星上富含磷化氫，它可能依然缺乏其他對生命重要的東西---其他元素，或者是環境太熱、太乾燥」。格里夫斯說，這是第一次在地球以外的星球發現磷化氫的存在。

NASA署長布萊登斯汀（Jim Bridenstine）推文讚揚這項突破說，「是時候把金星優先了」。

當前尋找外星生命的大部分努力集中在火星上，目前已知火星含有支持碳基生物的所有必要成分。美國和中國近期送了探測車上火星，阿聯酋也派出大氣探測儀。

科學家在金星大氣層中發現磷化氫（phosphine）的蹤跡。圖為畫家筆下的金星表面和大氣層，以及磷化氫分子。路透
科學家在金星大氣層中發現磷化氫（phosphine）的蹤跡。圖為畫家筆下的金星表面和大氣層，以及磷化氫分子。路透

火星 NASA 太空

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