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更多實驗室證實 納瓦爾尼被下毒

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）德國聯邦政府發言人賽博特在柏林通報說，「法國和瑞典特別實驗室的再檢測結果證實了德方的證據」。他透露，德方與這兩個國家一起已敦請其它歐洲夥伴獨立審核依據從遭人下毒的俄反對派政治家納瓦爾尼身上獲得的新取樣所作檢測的結果。

賽博特稱，這樣，與國際禁止化學武器組織仍在進行中的調查無關，已有3家實驗室在相互獨立的情況下拿出了關於納瓦爾尼中毒原因是一種軍用神經毒劑的證據。他透露，國際禁止化學武器組織從納瓦爾尼先生身上採集了取樣，並采取了必要步驟，交由該組織的定點實驗室檢測。這位德國政府發言人強調說，「我們再度要求，俄羅斯就相關事件作出解釋。」

默克爾：致命神經毒劑「只有俄羅斯政府可以解答」

法國總統馬克龍也和聯邦德國總理默克爾一樣，稱它是對這位俄羅斯反對派政治家的一次「謀殺企圖」。據愛麗舍宮在巴黎通報，在同俄羅斯領導人普京的一次通話中，馬克龍總統敦促俄方全面澄清此案，普京則稱相關指責「不當」。

納瓦爾尼在柏林

8月20日，納瓦爾尼在俄羅斯國內航班上突然休克。在緊急降落後，他先被送入西伯利亞城市奧姆斯科的一家醫院搶救。8月22日，他被飛運至德國，此後，一直在柏林的夏利特醫院接受治療。俄羅斯當局自稱，納瓦爾納身上未發現殘留毒劑。而聯邦德國總理默克爾則通報說，由夏利特醫院委托聯邦國防軍一家特別實驗室進行的檢測結果顯示，當事人身上發現了「毫無疑問」是一種諾維喬克神經毒劑。俄方否認，與此事件有任何牽連。諾維喬克是前蘇聯時代研製出來的一種武器級神經毒劑。2018年，俄羅斯雙重間諜斯克裡帕爾（Sergej Skripal）就曾被人投以隸屬該毒劑家族的一種毒劑。

毒劑新變種？

有關是否以及委託何人做再檢測，聯邦政府在很長時間裡保持沉默。據來自政府圈內人士的信息，這麼做的原因是，擔心涉事實驗室有可能被「黑」。對毒劑做分析也因其顯然是諾維喬克家族的某一變種而在政治上十分棘手。化學武器在全球遭唾棄。

此前，俄羅斯政府一再對聯邦國防軍實驗室的分析結果提出質疑。上周五（9月11日），俄有關當局宣布，願向柏林派遣自己的調查人員。柏林檢察院則通報說，已同意俄方的司法協助請求，並將以納瓦爾尼健康狀況許可作為前提，自行了解相關情況。納瓦爾尼的工作人員已強調，不會同意俄羅斯調查人員見到這位政府批評者。

凝煉/達揚（德新社、法新社）

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