希臘難民營悲劇：歐洲陷入混亂

（德國之聲中文網）一名阿富汗的年輕人裡扎（Reza）表示：「我絕對不要搬到新的臨時庇護所，我想離開萊斯沃斯島。」他說著一口流利的英語。如同其他成千上萬的難民，他還滯留在島上首府米蒂利尼（Mytilini）和小村莊帕納焦達（Panagiouda）之間的沿海公路上，風景如畫地坐落在一個排滿咖啡館和餐館的海灣上。海灣的另一側，則是一排排的帳篷。自周六（9月12日）以來，希臘政府與聯合國難民署合作，在前軍事訓練區搭建臨時庇護所，已經有300名無家可歸的人搬入，不久後便能容納所有人。一名敘利亞人說：「我在這裡感到更安全。」他是第一批自願搬到臨時庇護所的難民之一。

但是裡扎並不這麼認為，周六（9月12日）他笑著說：「我已經兩天沒吃東西了。」此時對他而言，離開萊斯沃斯島的希望遠大於飢餓或恐懼。這裡許多其他人也是如此，他們在主要干道上搭建自己的臨時住所，這裡不像政府建造的小帳篷那樣排列整齊，而是亂七八糟。

希臘軍隊負責分配食物和水，但是實際上他們交給了非政府組織來分發，非政府組織在島上不受歡迎，剛開始有時會發生戲劇性的場面：飢渴的人群在高溫下忍受了好幾個小時，當運送著水的巴士車門打開，難民們爭先恐後，不堪重負的志工們試圖通過喊叫來阻止難民，他們把瓶子扔到人群中。有人打架，有人被打倒，一個昏迷的女人躺在地板上，一個男人摔斷了手臂。

一片混亂 毫無安全

非政府組織既沒有武裝裝備也沒有接受過此類特殊情況的培訓，但是他們會從經驗中學習。隔天他們組成一條人鏈，設法合理有序的分配食物。周日（9月13日），他們將食物、面包和水果分裝成袋，以建立更好的分配機制。許多志工相當積極，他們沒有薪水，並且自行承擔住宿和旅行的費用，來自不同國家的年輕人正在一起共同努力，在歐洲難民庇護政策的疏忽以及希臘當局的混亂組織下，展現了一點人性。

救濟組織Euro Relief的志工監督漢克‧丁克曼（Henk Dinkelman）表示：「大火過後的頭幾天很艱難。到處都是人，街道被封鎖，那個區域很難到達。」該組織曾負責安置莫裡亞難民營（Moria）的難民，並在火災發生後規劃了基本的供應需求。但是這在難民營以外的地方很難實行。「在莫裡亞難民營，我們擁有食物分發的必要機制與流程。但是在這種情況下，重建需要花很多時間。我們現在使用的是汽車，但是一定還需要更多設備來支援。」

這樣一來他們才可以更有效的利用專業協助。五天後，希臘政府將帳篷搭在了鐵絲網後面，提供了安身之處和餐飲服務。但是，僅僅是搭建臨時廁所和提供基本供應需求還遠遠不夠，就算是有隨時待命的軍隊提供幫助，或是宣布緊急狀態後，軍隊擁有發言權也一樣。

設立障礙 加以控制

自周日（9月13日）以來，記者被禁止進入大多數難民和移民居住的街道。攝影團隊必須在前幾天將汽車停在障礙後面，然後步行。但是帶有本地車牌的車輛可以不經檢查就通過，有時甚至允許他們開過整條街，直接經過島上無家可歸的難民。

在新蓋好的臨時庇護所內和周圍，新聞媒體的行動自由也受到限制。有些人繞過障礙再越過山丘來到達這個區域，有些人則是清晨就在難民營裡。

記者從官方只能得到在陪同下採訪臨時庇護所的權利，以及部長發表的一紙聲明。希臘移民部長米塔拉基斯（NOTIS Mitarakis）表示：」從第一天起，我們的優先重點就是保障每個涉及到的人、尋求庇護者和當地居民的安全。現在我們已經確保了安全並不斷提供食物、水和醫療保健，在臨時庇護所設立了幾千張床。」

這聽起來似乎在一夜之間發生了奇跡，但是禁區內記者的新聞報道卻與前一天沒什麼不同。難民們一次又一次起義，有些人故意挑釁軍官，這類暴力引起了很大的關注。

萊斯沃斯島為歐洲買單

莫裡亞難民營發生毀滅性的大火後，歐洲議會和希臘政府宣布要在島上建立新的難民營，萊斯沃斯島的居民並不希望政府這麼做，但是西歐的政府似乎不怎麼在乎，因為幾乎沒有人想接納難民。令人擔憂的是，這次事件可能會造成其他島嶼上的難民效仿，在難民營縱火，只是為了能夠被送往有可能得到遣散的國家中。

該如何防止像莫裡亞難民營這樣的悲劇再次重演？尋找解決方案的最後期限早已到期。歐洲空洞的解決方案沒有帶來任何附加價值。無論如何，由於希臘的地理位置，希臘都無法坐視不管或忽略這個問題。

但是可以肯定的是，未來難民還是會持續到來。新的難民營很可能會完全不夠用，需要受到保護的人們只能被排除在歐洲之外。

©️ 2020年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】